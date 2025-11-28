„Напоителни системи“: Контролирано се изпуска язовир „Бели брег“

От „Напоителни системи“ отговориха с официално съобщение на хората от санданското село Ново Делчево, които се съмняват, че вчерашните наводнения в района са причинени и от преливане на язовири.

Според информацията от дружеството контролирано се изпуска единствено язовир „Бели брег“.

Водата от него се стича по дере в река Струма и не преминава през селища.

В района на петричкото село Ръждак „Напоителни системи“ ЕАД стопанисва изравнител, от който по напоителен канал се изпуска вода от около 10 литра в секунда.

Каналът също не минава през урбанизирани територии, пишат от държавното дружество „Напоителни системи“ – клон „Струма – Места“ не предвижда контролирано изпускане на други водоеми на територията на засегнатата от бедственото положение община поради факта, че те са празни.