Направете първия учебен ден на първолака незабравим

Не е тайна, че първият ден в училище е вълнуващо събитие както за децата, така и за техните родители. Това е един от най-важните моменти в израстването на малките ни съкровища. Той трябва да бъде посрещнат със спокойствие и радост от малчуганите.
Ето няколко препоръки как да направим първия учебен ден най-прекрасния в живота на вашето дете.
- Подготвяйте детето към училище отрано, но без да го плашите, обратно – създавайте у него вълнение от очакването на новия етап в живота му. „Ето, ще видиш, следващата година ще ходиш на училище и ще научиш куп интересни неща“, „Като отидеш на училище, ще намериш много нови приятели“, „ще можеш да играеш футбол с приятелите си след часовете“. Важното е да няма страх и ужас от училището. Та от това с каква нагласа ще отиде детето ви на училище, зависи какви ще бъдат отношенията, които ще изгради. Радостните деца по-лесно се адаптират и по-леко се вписват в колектива. А вълнението всъщност е естествен процес.
- Научете детето да се запознава с връстниците си и с възрастните. Нека първо си каже името, нека се ръкува и се усмихне. А след това е важно да запомни как се казва събеседникът му и поне няколко пъти да се обърне към него по име. Колкото по-бързо вашето дете се запознае с първия съученик в училище, токова по-бързо ще намалеят тревогата и вълнението и толкова по-приятно ще премине първия ден. А първата учителка в идеалния случай трябва да стане приятел и помощник за първолаците. Така че си струва да се запознаете с нея по-рано, а още по-добре би било да изберете добър педагог. От нея ще зависят много неща.
- Позволете на детето само да си избере дрехи. Много е важно да се чувства комфортно и уверено. Не се опитвайте да облечете детето си така, че всички веднага да му обърнат внимание, а във Фейсбук да съберете милиони лайкове. Най-важното е детето ви да е в добро настроение, да бъде уверено в себе си и да може с минимален стрес да престъпи училищния праг.
- Превърнете избора на раница в ритуал на порастването. Нека детето само, осъзнато и отговорно, да си избере раница, бутилка, несесер и други училищни принадлежности. Нека всички те да бъдат от любимите му анимационни серии или с изображения на супергерои. Важно е всички съпътстващи атрибути да извикват у него радостно предвкусване от предстоящия път. А и да го утешават в тъжните моменти и миговете на разочарование в училище.
- Ориентирайте се не към това как изглежда вашето дете, а как се чувства то. Давайте подкрепа и безусловна любов. Не бива да упреквате дъщеричката си за сълзите, а момченцето си за изцапаните вещи. Първият ден в училище е етап от порастването и понякога децата го преживяват трудно. Вашата подкрепа и внимание към чувствата им ще помогнат за залагане на увереност в себе си и усещане за безусловно приемане за дълги години напред.
- Организирайте празник – нека вашето дете само да избере къде иска да отиде и с какво да се занимава. Заемете се с подготовката за първия учебен ден, а вашият син или дъщеря нека сами решат как да отбележат събитието. Това ще помогне да се укрепи процесът на израстване, да се изгради отговорност, умение да правиш избор и да вземаш решение. Приемете без критики всеки вариант на организация на тържеството. Та нали всъщност това е празник на вашето дете, така че „виновникът“ за него има право да решава.
- В никакъв случай не сравнявайте своето дете с другите деца в училище. Развивайте уникалност и гениалност, а не чувство за собствена непълноценност. Сравнението е възможно само между вашето дете вчера и днес или преди седмица и сега: „ето, виждаш ли, преди седмица не се получаваше, а сега се справяш чудесно, гордея се с теб“. Само такова сравнение формира адекватна самооценка на вашето дете.
- Измислете свой собствен ритуал за прощаване с детството и начало на нов, по-зрял период от живота. Това може да бъде сбогуване с детските играчки или създаване на суперчовече от пластилин, може да е нов кораб Lego, който вашето дете ще измисли само, или смяна на гардероба за Барби. Може да е нова прическа или подстригване. Изобщо нещо, което ще помогне да се обозначи новият етап.
- Ако виждате, че вашето дете се вълнува много, пригответе за него супергерой или вълшебна принцеса, които да си сложи в джобчето и ако стане твърде страшно, да ги вземе в ръка, а тяхната магия ще му помогне да преодолее вълнението, страха, тревогата и много други сложни преживявания.
- След края на занятията през първия ден заобиколете детето с любов и внимание. Поговорете с него за това как е минало всичко, какво му е харесало най-много. Какви са неговите съученици и каква е учителката, как се казват (ако може да си спомни). С кого е успяло да се запознае. А също какво не му е харесало и може ли някак това да се промени. Акцентирайте върху приятното и радостното и идете заедно да празнувате.