Направи си сам препарат с цитрусови кори

Ако обичате аромата на лимон и портокал – тази статия е за вас! Цитрусовите кори съдържат натурално масло, наречено D-лимонен, което има силно обезмасляващо действие и притежава естествени антисептични свойства. А най-хубавото? Вместо да хвърляте корите от лимон, портокал или лайм, можете да ги превърнете в ефикасни домашни почистващи средства.

Ето няколко идеи как да го направите – лесно, евтино и напълно естествено:

1. Универсален почистващ оцет с цитрусов аромат

Напълнете стъклен буркан с нарязани кори от лимон, портокал или лайм и ги залейте с бял оцет. Затворете буркана и го оставете за около 3–4 седмици. Разклащайте от време на време. Прецедете течността и я налейте в бутилка с пулверизатор.

Подходящ за плотове, стъкло, плочки, котлони и уреди.

2. Прахообразен почистващ препарат с лимонова кора

Смесете:

1 чаша сода бикарбонат

2 ч.л. крем тартар

1/8 чаша боракс

1/4 чаша настъргана цитрусова кора

Съхранявайте в буркан. Поръсвайте върху замърсени повърхности, оставете да подейства, изтъркайте с гъба и избършете.

По желание добавете 10 капки лимоново масло за допълнителна сила срещу мазни петна.

3. Натурален освежител за килими

Смесете:

2 чаши сода бикарбонат

1 чаша боракс

3 ч.л. настъргана кора

Оставете сместа да изсъхне напълно, след което я съхранявайте в буркан. Поръсете върху килима, оставете поне 5 минути и почистете с прахосмукачка.

4. Дезинфекциращ почистващ спрей

Сварете кора от един голям цитрусов плод в 4 чаши вода. Когато изстине, добавете 6 с.л. оцет и 3 ч.л. боракс. Изсипете в бутилка с пулверизатор.

Разклащайте преди употреба. Идеален за бани, подове и гладки повърхности.

5. Полираща паста за дървени мебели

Смесете в буркан:

1 чаша лимонов сок

2 чаши зехтин

1/2 чаша ситно нарязана кора

Използвайте мека кърпа, за да нанесете пастата върху дървени повърхности.

Съхранявайте на хладно и тъмно място.

6. Освежаване и почистване на мелницата за отпадъци

Пуснете шепа цитрусови кори и няколко кубчета лед в мелницата за отпадъци. Включете, докато всичко се смачка.

Комбинацията от студ и киселина премахва мазнини и оставя свеж аромат.

7. Обезмасляване на микровълновата

Смесете:

1 чаша вода

2 с.л. лимонов сок

Загрейте сместа в микровълнова за 2-3 минути, докато започне да се изпарява. После избършете вътрешността с влажна кърпа.

За по-голям блясък използвайте етерично масло от лимон.

8. Скраб с лайм и сол за мазни повърхности

Поръсете сол върху мазен котлон. Разрежете лайм, изстискайте върху солта и оставете 5 минути. После втрийте с гъба и избършете.

Идеално за котлони и кухненски плотове.

9. Паста за полиране на метал

Половин лимон и сол е чудесен начин да полирате месинг, мед и хром. Потопете среза в сол и изтъркайте повърхността.

Естествен, неагресивен метод с бърз ефект.

10. Спрей за обезмасляване

Смесете:

1/2 чаша лимонов сок

2 чаши бял оцет

Налейте в бутилка с пулверизатор и използвайте при мазни пръски и петна в кухнята.

Избършете с кухненска хартия или микрофибърна кърпа.

Бонус съвет:

Събирайте корите от цитруси в найлонов плик във фризера, така ще имате под ръка винаги, когато ви потрябват за почистване.









