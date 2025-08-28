Направи си сам препарат с цитрусови кори

Ако обичате аромата на лимон и портокал – тази статия е за вас! Цитрусовите кори съдържат натурално масло, наречено D-лимонен, което има силно обезмасляващо действие и притежава естествени антисептични свойства. А най-хубавото? Вместо да хвърляте корите от лимон, портокал или лайм, можете да ги превърнете в ефикасни домашни почистващи средства.
Ето няколко идеи как да го направите – лесно, евтино и напълно естествено:
1. Универсален почистващ оцет с цитрусов аромат
Напълнете стъклен буркан с нарязани кори от лимон, портокал или лайм и ги залейте с бял оцет. Затворете буркана и го оставете за около 3–4 седмици. Разклащайте от време на време. Прецедете течността и я налейте в бутилка с пулверизатор.
Подходящ за плотове, стъкло, плочки, котлони и уреди.
2. Прахообразен почистващ препарат с лимонова кора
Смесете:
- 1 чаша сода бикарбонат
- 2 ч.л. крем тартар
- 1/8 чаша боракс
- 1/4 чаша настъргана цитрусова кора
Съхранявайте в буркан. Поръсвайте върху замърсени повърхности, оставете да подейства, изтъркайте с гъба и избършете.
По желание добавете 10 капки лимоново масло за допълнителна сила срещу мазни петна.
3. Натурален освежител за килими
Смесете:
- 2 чаши сода бикарбонат
- 1 чаша боракс
- 3 ч.л. настъргана кора
Оставете сместа да изсъхне напълно, след което я съхранявайте в буркан. Поръсете върху килима, оставете поне 5 минути и почистете с прахосмукачка.
4. Дезинфекциращ почистващ спрей
Сварете кора от един голям цитрусов плод в 4 чаши вода. Когато изстине, добавете 6 с.л. оцет и 3 ч.л. боракс. Изсипете в бутилка с пулверизатор.
Разклащайте преди употреба. Идеален за бани, подове и гладки повърхности.
5. Полираща паста за дървени мебели
Смесете в буркан:
- 1 чаша лимонов сок
- 2 чаши зехтин
- 1/2 чаша ситно нарязана кора
Използвайте мека кърпа, за да нанесете пастата върху дървени повърхности.
Съхранявайте на хладно и тъмно място.
6. Освежаване и почистване на мелницата за отпадъци
Пуснете шепа цитрусови кори и няколко кубчета лед в мелницата за отпадъци. Включете, докато всичко се смачка.
Комбинацията от студ и киселина премахва мазнини и оставя свеж аромат.
7. Обезмасляване на микровълновата
Смесете:
- 1 чаша вода
- 2 с.л. лимонов сок
Загрейте сместа в микровълнова за 2-3 минути, докато започне да се изпарява. После избършете вътрешността с влажна кърпа.
За по-голям блясък използвайте етерично масло от лимон.
8. Скраб с лайм и сол за мазни повърхности
Поръсете сол върху мазен котлон. Разрежете лайм, изстискайте върху солта и оставете 5 минути. После втрийте с гъба и избършете.
Идеално за котлони и кухненски плотове.
9. Паста за полиране на метал
Половин лимон и сол е чудесен начин да полирате месинг, мед и хром. Потопете среза в сол и изтъркайте повърхността.
Естествен, неагресивен метод с бърз ефект.
10. Спрей за обезмасляване
Смесете:
- 1/2 чаша лимонов сок
- 2 чаши бял оцет
Налейте в бутилка с пулверизатор и използвайте при мазни пръски и петна в кухнята.
Избършете с кухненска хартия или микрофибърна кърпа.
Бонус съвет:
Събирайте корите от цитруси в найлонов плик във фризера, така ще имате под ръка винаги, когато ви потрябват за почистване.