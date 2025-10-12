НАПРЕД КЪМ МИНАЛОТО! Ученици от Гоце Делчев писаха и получиха писма на хартия от непознати връстници от Симитли

Учениците от II „в” клас на гоцеделчевското Трето OУ „Братя Миладинови“ се впуснаха в едно вълнуващо и стоплящо сърцето начинание, което бързо премина отвъд границите на класната стая и се превърна в истинско приключение. С много ентусуазъм и вълнение второкласници се заеха да напишат истински писма на хартия до непознати техни връстници.

Адресати бяха деца от град Симитли, с които до този момент те не бяха се срещали. Всяко писмо бе изпълнено с любопитство и желание за приятелство – децата описваха любимите си игри, разказваха за своя град и училище и рисуваха весели картинки. Целта беше не просто да упражнят краснописа и правилата на писмената реч, но и да изградят мост на общуване и топлина. Всичко това стана възможно благодарение на най-старото и сигурно средство за комуникация – пощата.

Учениците при писането и получаването на писмата

Емоцията достигна своя връх в момента, в който писмата от Симитли пристигнаха. Учениците от Гоце Делчев бяха нетърпеливи да отворят пликовете и да прочетат какво са им написали техните нови приятели. Радостта в класната стая беше огромна.

Кореспонденцията, посветена на Световния ден на пощите, донесе на всички участници усещане за споделеност. Тя стана доказателство за това, че приятелството може да се роди дори и с няколко ръчно написани реда. Благодарение на силата на писаното слово инициативата се превърна в урок по взаимно уважение, любознателност и отношение към другия.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА