Напрежението ескалира: Български превозвачи плашат с контраблокада на ГКПП Кулата-Промахон

Движението за тежкотоварни автомобили през граничния пункт „Кулата – Промахон“ отново е преустановено. Малко след 14:00 часа днес гръцки земеделци блокираха преминаването на камиони, като обявиха, че протестните им действия ще продължат за неопределено време, съобщи БНТ.

Ситуацията на границата е силно ескалирала, след като българските превозвачи предупредиха за ответни мерки. Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници заяви, че браншът търпи огромни финансови щети, които до момента надхвърлят 30 милиона евро.

Шофьорите на камиони са категорични, че ако проблемът с периодичните блокади от гръцка страна не бъде решен окончателно до края на седмицата, те също ще затворят границата от българска страна.

Транспортните работници настояват за намеса на компетентните институции, за да се гарантира свободното движение на стоки и да се спрат трупащите се загуби.

Към момента леките автомобили и автобусите преминават през пункта без ограничения, но опашките от камиони продължават да растат в двете посоки.