Напрежението ескалира: Иран е в пълна бойна готовност

Иран е в пълна бойна готовност заради очаквани американски удари по страната. Властите в Техеран обявиха, че при такова нападение американските бази в Израел ще бъдат легитимна военна цел.

Реакцията на режима е заради предупрежденията на Вашингтон, че ще нанесе удари по Иран, ако продължи да стреля по демонстрантите. По данни на иранска неправителствена организация, от началото на протестите преди 2 седмици са загинали 116 протестиращи.

Въпреки че в страната няма интернет вече четвърто денонощие, в социалните мрежи се появяват видеоматериали за демонстрациите в цялата страната. В столицата Техеран дори беше подпалена джамия.

В отговор на заплахите на иранската армия, Израел също е в повишена бойна готовност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно отправи заплахи през последните дни за нахлуване в Техеран и предупреди иранските власти да не използват сила срещу демонстрантите.

В събота Тръмп заяви, че САЩ са „готови да помогнат“: „Иран гледа към свободата, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!“, написа в социалната си мрежа президентът на САЩ Доналд Тръмп.