Напрежение в благоевградското с. Падеш заради затваряне на здравния кабинет, кметът Ал. Стаменов обещава контейнер за временен лекарски кабинет

Обществено недоволство и силно напрежение сред местното население породи затварянето завчера на лекарския кабинет в благоевградското село Падеш. Личната лекарка на голяма част от падеждани д-р Генка Стоилова вместо да местните жители пациентите си, както го прави от десетки години – всеки вторник и четвъртък, била изненадана с искане спешно да освободи кабинета в сградата на здравната служба. Причината е, че тя предстои да бъде съборена заради реализацията на проект на община Благоевград за обновление и разширение на Дома за възрастни хора с деменция в селото.

Местни хора са се притекли да помагат на д-р Стоилова да изнесе оборудването и документите от кабинета си. Причина за гнева на част от местното население е, че няма своевременно осигурено подходящо помещение, в което да се премести лекарският кабинет, за да не останат хората в селото без здравна грижа и да не се налага да пътуват до Благоевград при нужда от медицински услуги.

Местни хора, сред които Кремена Джалева и Надка Безинска /сн. 1/, помогнали завчера на д-р Стоилова да освободи помещението, в което бе лекарският й кабинет в с. Падеш /сн. 2, 3/ сн.2 сн.3 Сградата, която ще бъде съборена

„Недоволстват десетина души, повечето жители на Падеш са наясно със ситуацията и временните неудобства, които поражда всяко ново строителство“, коментира кметът на селото Александър Стаменов. Той обясни, че от общината е подсигурен временен контейнер, в който ще се настани лекарският кабинет. Той ще се монтира на достъпно за всички място в близост до кметството, където се осигурява и видеонаблюдение.

„Имам уверение, че до няколко дни кабинетът ще е наличен. Той трябва да отговаря на доста изисквания на Изпълнителната агенция за медицински надзор – да има чакалня, тоалетна, манипулационна и кабинет. Шумът, който вдигат някои хора в момента, е за да всяват смут и да манипулират общественото мнение“, заключи Ал. Стаменов.

Д-р Стоилова не пожела да коментира създалата се ситуация пред „Струма“, но заяви, че повече от 40 години лекува хората в Падеш и има голямо задължение тях, което не смята да загърби.

За да продължи да ги обслужва на място обаче, освен помещенията да отговарят на здравните изисквания тя трябва да има договор с общината за наем на помещението, а то да има адрес. Докато всички тези условия бъдат изпълнени, за да може да практикува професията си в с. Падеш, д-р Стоилова планира да уведоми Здравната каса, че временно променя графика си и в идните месеци ще обслужва пациентите от селото в кабинета си в Благоевград до пускане в експлоатация на временния кабинет в Падеш. „Имам морално задължение към тези хора и няма да престана да се грижа за здравето им“, категорична бе пред „Струма“ д-р Стоилова.

