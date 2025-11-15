Напрежение: Китай препоръча на гражданите си да избягват пътувания до Япония

Китай препоръча на гражданите си да избягват пътувания до Япония на фона на напрежение между двете страни във връзка с Тайван, след като Токио не изключи възможността за японска военна намеса, за да защити острова, за който Пекин претендира, ако той бъде нападнат, предаде Франс прес.

Японската министър-председателка Санае Такаичи на 7 ноември заяви, че въоръжено нападение срещу Тайван може да оправдае изпращането на японски войски за защита на острова съгласно положение в японски закон от 2015 г. за „легитимната колективна отбрана“.

„Ако около Тайван възникне криза, при която срещу острова „бъде употребена военна сила, това може да представлява заплаха за оцеляването на Япония“, каза ултраконсервативната министър-председателка, без да спомене директно Китай, и допълни – „Трябва да обмислим най-лошия сценарий.“

Снощи китайското посолство в Токио нарече това изказване „открита провокация по тайванския въпрос, сериозно вредяща на отношенията между народите“ на Китай и Япония.

„Министерството на външните работи и китайското посолство и консулство в Япония официално напомнят на китайските граждани в близкото бъдеще да избягват пътувания в Япония“, се добавя в изявлението, публикувано в социалните мрежи, като се посочва „значителният риск“ за тяхната сигурност.

В резултат на това китайските авиолинии – „Еър Чайна“, „Чайна Саудърн“ и „Чайна Ийстърн“ – днес обявиха, че ще предложат на клиентите си пълно възстановяване на средствата за полетите до Япония, както и безплатна промяна на резервацията до 31 декември.

Според собствените си закони Япония може да предприеме военна намеса само при определени обстоятелства, когато е налице екзистенциална заплаха за държавата.

Тайванският въпрос

Тайван, върху който Пекин претендира за пълен суверенитет, е разположен на едва около 100 км от Япония, а Китай заплашва да използва сила, за да го постави под контрол.

Тайванският въпрос е един от най-чувствителните в отношенията между Япония и Китай – два важни икономически партньора. През 1895 г. островът става японско владение, след като Токио го отнема от Китайската империя и това положение се запазва до 1945 г., когато тогавашното китайско правителство си го връща обратно.