НАПУК НА БЕЗВОДИЕТО! Гейзер изригна в пернишкия кв. „Изток“

Спукан водопровод вчера следобед наводни района на кръговото при магазин „Фантастико“ в квартал „Изток“ на Перник. Изригна истински гейзер, а водата заля част от улица „Юрий Гагарин“. Проблеми в преносната мрежа имаше и на още няколко места в центъра на града.

За направа на връзка на новия водопровод от външна фирма, изпълнител по водния цикъл, днес водата ще бъде спряна в кварталите „Изток“ и „Мошино“, без вода ще е и село Големо Бучино.

Перничани недоволстват от некачественото изпълнение на водния цикъл и неудобството от разкопаните улици и честите аварии. Предстои в близките седмици общо събрание на акционерите на водното дружество, на което се подготвя смяната на управителя инж. Борислав Иванов.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





