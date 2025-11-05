Напушен шофьор спипан край Баня, петричанин без книжка подкара мерцедес

Около 13:20 часа на 04.11.2025 г. на път II-84 в района на кръстовище с ул. „Баненска буна“ с. Баня, от полицейски служители на РУ-Разлог е спрян лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 37-годишен мъж от с. Горно Краище. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след употреба на упойващо вещество. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

При извършена, в обедните часове на 04.11.2025 г. в района на жп гарата в гр. Петрич, проверка на лек автомобил „Мерцедес“, от полицейските служители е установено, че 41-годишният водач на автомобила от гр. Петрич не притежава свидетелство за управление на МПС. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.