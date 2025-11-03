Напълно обновиха строената преди близо 100 г. хижа „Орлите“ в Радомир

Строената с доброволен труд преди близо 100 години хижа „Орлите“ в Голо бърдо над Радомир е напълно обновена. Възстановена е фасадата на сградата, която се рушеше, поставени са и нови осветителни тела около нея. Сградата е двуетажна, с обща застроена площ 462 кв.м. Пътят до хижата е ремонтиран, а районът около нея е любимо място за отдих на радомирци.

На 1 септември 2023 г. в общината в града беше подписан договор за възлагане на концесия с Мартин Кирилов. Той пое ангажимента да инвестира в цялостната реконструкция и модернизация на хижата, както и в нейното дългосрочно поддържане и устойчиво управление. Основната цел на договора включваше осигуряване на качествени туристически услуги, отговарящи на съвременните изисквания и потребностите на жителите и гостите на Радомир. Подписването на договора се осъществи по време на управлението на тогавашния кмет на община Радомир Пламен Алексиев. Именно той предаде символично ключа на новия стопанин.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА