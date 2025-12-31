НАП и КЗК на проверка и в Перник за цените в магазините, малките обекти затварят за седмица

Съвместна проверка на НАП и КЗП срещу необоснованото повишение на цените в търговските обекти бе проведена в Перник на 31 декември 2025 година. На място бяха заместник-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков и Цветислава Лакова – член на Комисията за защита на потребителите.

„Целта е да се наблюдава дали търговците спазват изискването на закона за въвеждане на еврото и ако това не се прави, налагаме санкции. Не е ясно колко са проверените обекти до момента в Перник и колко са съставените актове. Информацията за това предстои да бъде обобщена“, каза Нанков.

Нарушенията са различни, има необосновано повишение на цените в някои търговски обекти. При етекитирането също има грешки. Често еврото е обозначена с много по-големи цифри или пък е в червено, има закръгляне на цените, поясни Цветислава Лакова.

При проверките е констатирано, че нарушенията са по-скоро в малките магазинчета, а не в големите търговски вериги. Глобите са от 5000 до 100 000 лв., а при повторно – 10 000 до 200 000 лв.

От днес до 2 януари НАП и КЗП ще извършват повторни проверки в салоните за красота.

Малки магазинчета в Перник пък няма да работят първата седмица от новата година. Причината е въвеждането на еврото и задължението търговските обекти да връщат в новата валута.

„Проблемът е, че държавата не ни подпомага, а ние сме длъжни да имаме един пакет от примерно 5000 евро, което за малък магазин не е никак малко. Освен това сутринта ще дойде бабата да си купи мляко за 2,50 лв. със 100 лв. и трябва да ѝ върнем в новата валута. Така, когато работещите хора се прибират и пазаруват, ние ще сме свършили еврото и ще трябва да им връщаме в лева. Навсякъде се внушава, че магазините са длъжни да превалутират. Затова сме взели решение да не работим първите 6 дни от новата година“, каза управителка на минимаркет в кв. „Мошино“ в Перник Първолета Анестиева.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА