НАП обяви на търг ипотекираната автогара в Перник с начална цена 3 млн. лв.

Приходната агенция продава автогарата в град Перник, която е важен елемент от транспортната инфраструктура на града. Обявеният на търг имот е с тежести – с ипотека от 2018 година. Имотът се продава на търг чрез тайно наддаване, като началната цена е определена на 3 043 587,60 лв. Той е частна собственост и се разпростира на обща площ от 6809 кв.м в урбанизирана територия. Върху терена са разположени две сгради: основна – двуетажна сграда на транспорта със застроена площ от 1105 кв.м, която обслужва нуждите на автогарата, и допълнителна – едноетажна постройка с площ от 24 кв.м, използвана за складови или инфраструктурни цели.

Ключово предимство на имота е неговото местоположение. Автогарата се намира в непосредствена близост до железопътната гара в града, като двете са свързани посредством подлез. Тази връзка осигурява лесен и бърз трансфер за пътниците и засилва потенциала на обекта като основен транспортен център за комбинирани пътнически услуги в региона.

Търгът е обявен официално на 17 октомври 2025 г., а наддаването е на 25 ноември 2025 г.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА