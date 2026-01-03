НАП санкционира градския транспорт в Бургас за закръгляне на цената на билета

НАП установи икономически необосновано увеличение на цената на билета на фирма, обезпечаваща линиите на градския транспорт в Бургас.

Проверката за спазване на Закона за въвеждане на еврото е извършена днес, съобщи БНТ.

Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30 декември 2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%.

На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждане на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение.