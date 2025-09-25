Нараства броят на търсещите помощ за отопление кюстендилци

Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление в дирекциите „Социално подпомагане“ от Кюстендилска област достигна 9944. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 7946, а заповедите за отказ – 655. В процес на обработка са 1342 заявления.

Сравнено със същия период на 2024 г., показва, че броят на подадените заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление е бил 9674. Издадените заповеди за отпускане на целеви помощи за отопление са били 8665, а заповедите за отказ – 1009.

Приемът на заявления продължава до края на месец октомври. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Месечният размер на целевата помощ за отопление е 121,34 лв., или 606,70 лв. за целия период.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход, получен през предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.





