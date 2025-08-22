„Наркотерористична атака“: 18 убити и десетки ранени при взрив в Колумбия

Най-малко 18 души бяха убити при две атаки в Колумбия, съобщиха местните власти.

Нападенията бяха извършени по-малко от една година преди президентските избори през май. Кампанията вече бе белязана от насилие, като фаворитът в надпреварата – Мигел Урибе от десницата, почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота два месеца по-рано.

При първата атака, най-малко шестима души бяха убити, а 60 – ранени, при атентат с камион, натъпкан с експлозиви, пред военна база в Кали, на югозапад. Кметът на третия по големина колумбийски град, Алехандро Едер, каза, че това е „наркотерористична атака“.

Първоначално бе съобщено за петима убити и 36 ранени при взривяването на кола бомба.

За момента не е ясно коя групировка е извършила атентата.

През юни фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) – Централният генерален щаб, пое отговорност за поредица бомбени нападения и стрелби във и около Кали, при които бяха убити седем души – петима цивилни и двама полицаи.





