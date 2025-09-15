НАРОДНА ХРАНИЛКА! Благоевградски общински дружества плащат заплатите на орлетата, докато собствениците на частния клуб тръбят, че ФК „Пирин“ няма никакви финансови проблеми

Повечето от футболистите и значителна част от техническия персонал на благоевградския футболен клуб „Пирин“ са назначени на хранилка към различни общински дружества в Благоевград. Вместо да получават заплати от частния клуб, както това се случва по другите ФК в страната, те захлебват за сметка на общината и заемат местата на безработни специалисти.

На заплата към общински дружества са 59-годишният Петър Михтарски – спортен директор на клуба, домакинът на ФК, Снежана Вълкова от счетоводството, 39-годишният защитник на орлетата Николай Бодуров, вратарят Красимир Костов, който е роден в петричкото с. Коларово преди 30 г., нападателят Станислав Костов – благоевградчанин на 34 г., 27-годишният нападател Георги Търтов и др. На общински апетитни длъжности е назначено и почти цялото бивше ръководство на фенклуба начело с Константин Капчин, който се води контрольор на откритата миналата година и все още неработеща анаеробна инсталация.





П. Михтарски К. Капчин

Ст. Костов Г. Търтов Кр. Костов

Г. Спасов Н. Бодуров



Информацията е непълна, защото трудово-заплатаджийските отношения на футболистите и служителите във футболния клуб с общинските дружества се оказаха най-ревностно пазената тайна в областния център на Пиринско. Тя бе потвърдена от доста независещи един от друг източници с неизменната уговорка, че ако кажат кой футболист в кое общинско дружество се води на заплата, може да „изгорят“ и самите те да останат без работа.

Не ни беше от полза и община Благоевград, от която повече от месец очакваме отговор на въпроса кое е наложило футболисти в частен футболен клуб да се назначават в различни общински дружества. До вчера такъв не бе получен.

Собственик на клуба е благоевградчанинът Георги Спасов. Миналата година през април той и софиянецът Милен Стефанов го взеха с обещание да стопят натрупаните дългове, да го стабилизират и да направят от ФК „Пирин“ елитен отбор. Доста скоро след това Спасов обяви, че отборът вече не дължи стотинка на никого, а футболистите си получават редовно заплатите и заработените премии – при това още на следващия ден след спечелване на точките.

Тази пролет сред спортната общественост плъзна слух, че клубът фалира, а двамата акционери се готвят да абдикират. Стефанов категорично отрече информацията с думите „Шизофрения! Със Спасов оставаме, клубът не фалира, добре е финансово“.

Факт е, че „Пирин“ няма финансови проблеми, и то благодарение на общината, която налива мощно средства в него. Тази година например тя даде 850 000 лв. за развитие на Детско-юношеската школа. Парите бяха отпуснати на общинския футболен клуб „Пирин“, но по неведоми пътища се озоваха в ПФК „Пирин 22“ АД, защото школата е под егидата на частния професионален клуб. Въпреки сериозната сума към момента няма отговор на въпросите защо всички деца в школата плащат ежемесечно по 70 лв., за да тренират, защо родителите им са задължени всяка година да им купуват нови екипи и защо нито едно от тях не играе в отбора.

Още по-сериозен е харчът на общината и за поддръжката на стадионите в Благоевград, Рилци и Падеш, където футболистите на ПФК тренират безплатно. Тя е от общинското дружество „Спортни имоти“ и по неофициална информация всяка година струва на общинския бюджет около 1 млн. лв.

Така заплатите на футболистите се явяват трето приходно за орлетата перо за сметка на жителите на Благоевград.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





