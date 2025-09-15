Топ теми

НАРОДНА ХРАНИЛКА! Благоевградски общински дружества плащат заплатите на орлетата, докато собствениците на частния клуб тръбят, че ФК „Пирин“ няма никакви финансови проблеми

Повечето от футболистите и значителна част от техническия персонал на благоевградския футболен клуб „Пирин“ са назначени на хранилка към различни общински дружества в Благоевград. Вместо да получават заплати от частния клуб, както това се случва по другите ФК в страната, те захлебват за сметка на общината и заемат местата на безработни специалисти.

На заплата към общински дружества са 59-годишният Петър Михтарски – спортен директор на клуба, домакинът на ФК, Снежана Вълкова от счетоводството, 39-годишният защитник на орлетата Николай Бодуров, вратарят Красимир Костов, който е роден в петричкото с. Коларово преди 30 г., нападателят Станислав Костов – благоевградчанин на 34 г., 27-годишният нападател Георги Търтов и др. На общински апетитни длъжности е назначено и почти цялото бивше ръководство на фенклуба начело с Константин Капчин, който се води контрольор на откритата миналата година и все още неработеща анаеробна инсталация.

Информацията е непълна, защото трудово-заплатаджийските отношения на футболистите и служителите във футболния клуб с общинските дружества се оказаха най-ревностно пазената тайна в областния център на Пиринско. Тя бе потвърдена от доста независещи един от друг източници с неизменната уговорка, че ако кажат кой футболист в кое общинско дружество се води на заплата, може да „изгорят“ и самите те да останат без работа.
Не ни беше от полза и община Благоевград, от която повече от месец очакваме отговор на въпроса кое е наложило футболисти в частен футболен клуб да се назначават в различни общински дружества. До вчера такъв не бе получен.
Собственик на клуба е благоевградчанинът Георги Спасов. Миналата година през април той и софиянецът Милен Стефанов го взеха с обещание да стопят натрупаните дългове, да го стабилизират и да направят от ФК „Пирин“ елитен отбор. Доста скоро след това Спасов обяви, че отборът вече не дължи стотинка на никого, а футболистите си получават редовно заплатите и заработените премии – при това още на следващия ден след спечелване на точките.
Тази пролет сред спортната общественост плъзна слух, че клубът фалира, а двамата акционери се готвят да абдикират. Стефанов категорично отрече информацията с думите „Шизофрения! Със Спасов оставаме, клубът не фалира, добре е финансово“.
Факт е, че „Пирин“ няма финансови проблеми, и то благодарение на общината, която налива мощно средства в него. Тази година например тя даде 850 000 лв. за развитие на Детско-юношеската школа. Парите бяха отпуснати на общинския футболен клуб „Пирин“, но по неведоми пътища се озоваха в ПФК „Пирин 22“ АД, защото школата е под егидата на частния професионален клуб. Въпреки сериозната сума към момента няма отговор на въпросите защо всички деца в школата плащат ежемесечно по 70 лв., за да тренират, защо родителите им са задължени всяка година да им купуват нови екипи и защо нито едно от тях не играе в отбора.
Още по-сериозен е харчът на общината и за поддръжката на стадионите в Благоевград, Рилци и Падеш, където футболистите на ПФК тренират безплатно. Тя е от общинското дружество „Спортни имоти“ и по неофициална информация всяка година струва на общинския бюджет около 1 млн. лв.
Така заплатите на футболистите се явяват трето приходно за орлетата перо за сметка на жителите на Благоевград.

ВАНЯ СИМЕОНОВА



5 Коментара

  2. Наблюдател

    Какво точно работи Михтарски та получава заплата? Нали си играе черно тото, защо община Благоевград ще му дава пари? Измамници…

    Отговори
  4. жалка история

    Браво за разследването. Вие сте единствената местна медия, която не лиже гъза на кмета. Т.е. какво се оказва. Освен отпусканите 850 000 лева за Пирин, Общината, демек ние, даваме пари за заплатите на кой знае колко от играчите, за ръководството, за треньори и спортни директори, за фенове-кърлежи назначени на някакви бутафорни длъжности и за поддръжка на спортни имоти и терени. Уж бедна община с дългове, а раздава милиони на разни безполезници и откровени пиявици.

    Отговори
  5. бойко

    Мисля, че извънземното кметче доста прекали.Уж образован, уж прогресивен, ама си е 100% селски тарикат.

    Отговори

