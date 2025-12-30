Насилие в Бобов дол! Син, пребил баща си, се размина с 1000 лв. парична гаранция

Районен съд Дупница взе мярка за неотклонение ,,Парична гаранция” в размер на 1 000 лв., по отношение на 38 – годишен бобовдолец, привлечен от прокуратурата като обвиняем за причиняване на лека телесна повредана баща му, в условията на домашно насилие. Престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

Съдът остави без уважение искането на Районна прокуратура – Кюстендил, т.о.-Дупница за вземане на най- тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража”, по отношение на В. С. Съдът определя 10-дневен срок за внасяне на паричната гаранция, по сметка на РС-Дупница, считано от влизане на определението в сила.Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок от днес, пред Окръжен съд-Кюстендил.

Съдът намира, че от доказателствената съвкупност, събрана по делото, макар и непълна към този изключително ранен и начален за наказателното производство етап, може все пак да се направи, макар и само на пръв поглед, но в достатъчна степен, обосновано предположение, че именно обвиняемият най-вероятно е съпричастен към извършване на описаното в искането на РП – Кюстендил престъпно деяние. Съдът счита, че е налице и другата задължителна предпоставка – реална опасност от извършване на друго престъпление, ако не бъде взета адекватна и подходяща мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия. С оглед данните за обвиняемия и отношенията му с неговите родители и брат му, за който именно е била издадена Заповед за незабавна защита от РС-Дупница, съвсем реално и очаквано е да се стигне до нови, бъдещи конфликтни ситуации и саморазправа между двамата братя или между обвиняемия и неговите родители. Обвиняемият явно няма каквито и да е задръжки от семеен, социален или друг характер, злоупотребява с алкохол и е фиксирал насилническите си позиви и агресия, именно срещу най-близките му, като до момента няма събрани данни, извън неговите обяснения дадени пред съда, да е бил провокиран или нападнат от тях. Съдът приема, че отсъства категорично и изцяло реална опасност обвиняемият да се укрие, ако не бъде задържан.