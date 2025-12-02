Наситен с празници: Кои светии почитаме през декември

Декември е един от месеците от годината, които са наситени с християнски празници.

Православната църква почита редица светии, а на 25 декември отбелязваме един от най-големите празници – Рождение Христово.

Вижте кои са църковните празници, които се отбелязват през последния месец от годината.

4 декември

На 4 декември църквата почита света Варвара, която се приема за покровителка на починалите от внезапна смърт – тези, които са нямали време да се покаят и причестят. В някои райони на страната света Варвара е приемана за покровителка на болните деца. Празникът се наричал още Женска Коледа, тъй като девойките се пременявали, обикаляли домовете и пеели песни за здраве. Този ден е натоварен с предричания в обичаите – по седенките се извършвали гадания коя девойка за кой момък ще се омъжи.

5 декември

На 5 декември православната църква чества св. Сава Освещени, построил в края на живота си множество манастири и болници. Сава е свързан и с плодовитостта, затова на този ден бездетните булки изпълнявали ритуал, заедно с най-старата жена в дома. Предците ни изпитвали страхопочитание към св. Сава, защото вярвали, че „засява“ болестите по хората, от там идва и изразът „Варвара заварява болестите, а Сава ги разсява“.

6 декември

На 6 декември честваме св. Николай Мирликийски Чудотворец, а празникът е известен като Никулден. Свети Николай е почитан като избавител на пленниците и покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите. Св. Николай Мирликийски е един от най-почитаните светци в България и в целия християнски свят. Никулден е празник и на Бургас, чиито жители са го избрали за свой небесен покровител.

8 декември

На 8 декември студентите в България празнуват. Тази дата е свързана и с историята на СУ „Св. Климент Охридски“. През 1903 г., когато Софийският университет (СУ) е единственото в България висше училище, академичният съвет на СУ решава да обяви (20 ноември, 1903г.) 8 декември като празник на университета. Спрямо църковния календар именно тогава се е празнувал Денят на Св. Климент Охридски.

9 декември

На 9 декември православната църква чества зачатие на св. Анна, майка на Богородица. Св. Анна се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството, закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени. Българската православна църква отбелязва зачатието на св. Анна на 9 декември, а нейната смърт – на 25 юли.

17 декември

На 17 декември православната църква почита св. пророк Данаил. Според народния календар в деня на пророк свети Данаил празнуват всички жени, които скоро са раждали или ще раждат, както и тези, които имат малки деца. Месят се питки и отново се раздават, за да е плодовита годината. Името Данаил значи „Божи съд“.

20 декември

На 20 декември православната църква почита антиохийския епископ св. Игнатий Богоносец, осъден на смърт заради християнската си вяра. От този ден започват коледните и новогодишните празници. Много е важно какъв човек ще влезе пръв в къщата – добър или лош, защото според народните вярвания от това зависи каква ще е цялата година. Който пристъпи пръв прага на дома, се нарича „полазник“, домакинята му дава игнатово кравайче и той сяда начело на трапезата.

21 декември

На 21 декември православната църква почита Света мъченица Юлиания. Имен ден празнуват Юлиан, Юлиана, Юлиян, Юлияна. Освен днес, хората с имената Юлия, Юлиян, Юлияна празнуват и на 16 юли, когато е православният празник на мъченица Юлия. Смята се още, че името е женска форма на мъжкото Юлиан.

22 декември

На 22 декември православната църква чества св. великомъченица Анастасия. Според народното поверие, ако на този ден времето е хубаво, през юни ще е суша, а ако вали – и през юни ще вали.

23 декември

На 23 декември, почитаме паметта на Св. Наум, един от най-близките ученици на славянските първоучители Кирил и Методий. Имен ден имат всички, носещи имената Бисер, Бисера, Бисерка, Бистра, Наум.

Наум израства в Мизия. Участва в Моравската мисия на Кирил и Методий. По време на пребиваването си в Рим /в края на 867 или началото на 868 г./ е ръкоположен от папа Адриан Втори за свещеник.

24 декември

На 24 декември отбелязваме един от най-големите християнски празници – Бъдни вечер. Празникът Бъдни вечер е посветен на дома, огнището, но и на починалите предци – родственици, които също се смятат за част от семейството. На този ден празнуват Евгени (означава благороден), Евгения, Женя, Жечка, Благородна, Бисер, Бистра, Божин, Божан, Божана.

25 декември

На 25 декември празнуваме Коледа. Рождество Христово, също познато като Божик или Божич, е един от най-големите християнски празници. На него християните честват раждането на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието от Лука това станало в град Витлеем, провинция Юдея. При католиците и протестантите Рождество е най-почитаният празник. Рождество Христово е един от 20-те църковни празници в България.

26 декември

26 декември, вторият ден на Коледа е събор на Пресвета Богородица. След Рождество Христово вярващите се събират, за да величаят с хвалебни и благодарствени песни Божия промисъл и да отдадат почит на св. Богородица, родила Спасителя.

27 декември

На 27 декември почитаме паметта на св. Стефан. Това е третият ден на Коледа и последният празник за годината. Със Стефановден се „затваря кръга“ на старата година. Празнуват всички, носещи имената Стефан, Стефана, Стефка, Стоян, Стоянка, Станка, Стойчо, Стоимен, Стоичко, Цоньо, Запрян, Цонка.