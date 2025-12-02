Наставникът на „Беласица“ Ж. Желев за зануляването с чуковете: Омръзна ми да ни вкарват голове във всеки мач, хората, които са тук да свършат работа, не се справиха…

Есенните мачове за „Беласица“ приключиха и се очаква скоро да стартира работата по широко прокламираната от старшията Живко Живков спасителна зимна селекция. Старозагорецът анализира представянето на своите в хода на зануленото домакинство срещу пернишките чукове. „Всички опасности за нас дойдоха от центрирани топки, за които се опасявах, че няма да можем да им противодействаме. Имат високи хора като Павлин Чиликов, Преслав Йорданов, Йордан Йорданов, Петър Вуцов и Егор Романюк. „Миньор“ е доста стабилен отбор, има дълбочина в състава. Накрая, за жалост, изпуснахме две ситуации. Но това е футболът. Равенството е най-закономерният резултат. Искам да споделя, че имаше доста промени в отбора. Решихме с треньорския щаб да пуснем много млад състав, който се справи изключително добре. Имаше желание за игра, имаше и агресия, и динамика. Илиян Филчев започна като титуляр. Играхме без Милен Гамаков, въпреки че се нуждаехме от височина, но просто ми омръзна да ни вкарват голове във всеки мач. Точката си е точка. Искахме да вземе три, но с оглед нашата ситуация тази точка е добре. Щяхме да сме доволни да победим с оглед на вчерашните резултати, но като смятаме накрая, тази точка сега може да се окаже златна. Хората, които са тук да свършат работа, не се справиха през по-голямата част от тези два месеца, в които съм в Петрич. Затова имаше промени. Момчетата, на които заложихме, се раздадоха. Те играха наистина с настроение, динамика и агресия. В един отбор няма ли настроение, няма ли химия, нищо друго не се получава“, заключи Желев.

Първият ред на ложата бе зает от контузени и наказани играчи на домакините Реферът Д. Буров бе на ниво, съдейки справедливо между комити и чукове Легендите Б. Михайлов и Л. Пенев получиха подкрепа от бяло-червените

Колегата му на другата скамейка Владимир Манчев пък счита, че много малко не е достигнало на жълто-черните да си тръгнат с пълния комплект точки, след като те са били отборът, създал по-чистите ситуации в иначе равностойния двубой. Мачът в Петрич изгледа култовата лричност в родния футбол Велислав Вуцов, който пристигна на „Царя“, за да наблюдава изявите на сина си Петър, пред когото се откри едно от головите положения за гостите.

Същевременно „Бела“ беше сред първите клубове у нас, изразили съпричасност към състоянието на Борислав Михайлов и Любослав Пенев. „В тези трудни дни футболното семейство на „Беласица“ изразява своята дълбока подкрепа към две емблематични фигури на българския футбол. И двамата преминават през сериозни здравословни изпитания, а ние вярваме, че силата на човешката вяра, обединението и добрата енергия могат да им дадат кураж и надежда. Любо Пенев и Боби Михайлов са хора, оставили следа в българския футбол с характер, отдаденост и професионализъм, които са вдъхновявали поколения. Днес те имат нужда от подкрепата на всички, които обичат футбола, спорта и човешките ценности. Призоваваме нашите фенове, приятели и цялата спортна общност да изпратят своите мисли, молитви и позитивна енергия към тях. Нека покажем, че когато става въпрос за здраве и човещина, всички различия изчезват и ние ставаме едно. С уважение и надежда, ОФК Беласица Петрич“, написаха от клуба.

СТАНЧО СТАНЧЕВ