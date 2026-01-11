Наставникът на „Беласица“ Ж. Желев: Новите футболисти имат качеството да помогнат в битката за оцеляване

Наставникът на „Беласица“ Живко Желев изказа задоволство от зимната селекция. През паузата последният във Втора лига потърси освежаване на всички постове, за да е максимално готов за пролетната атака на местата над чертата на изпадащите. „Обнадежден съм, защото успяхме да привлечем футболисти, които са опитни и имат качеството да помогнат на отбора в битката за оцеляване. Изцяло зависи от новите да разкрият възможностите си и да ни убедят, че имат място в тима за предстоящите мачове. Имахме нужда от подсилване във всички зони, включително и на вратарския пост, където взехме на проби Костадин Котев от „Янтра“, пазил преди това рамката на „Вихрен“. На проби е и централният защитник от „Спортист“ (Своге) Мирослав Колев, завърна се у дома Динчо Йовчев от „Банско“, наблюдаваме качествата и на Константино Гьоргиевски, който е с новозеландски паспорт и е в категорията играчи извън Европейския съюз. Тези, с които вече подписахме, в лицето на Кр. Вълков, Д. Илиев, П. Караангелов, Ант. Карачанаков и К. Кръстев, не се нуждят от представяне. Целта е да се класираме колкото се може по-нагоре и по-далеч от чертата на изпадащите“, коментира старшията на бяло-червените.

Ж. Желев /вдясно/ и щабът му внимателно ще преценяват качествата на новите играчи

Д. Илиев и П. Караангелов официално са част от „Бела“

Кр. Вълков /в средата/ също подписа с комитите, докато М. Колев и К. Котев /вдясно от него/ и К. Гьоргиевски /вляво/ все още карат проби на „Царя“



„Беласица“ започва серията контроли срещу третодивизионния „Банско“ на 17 януари, като часът и мястото на този и останалите зимни спаринги ще се определят в последния момент, с оглед къде климатичните условия и терените са по-подходящи за футбол през този период. Вторият тест на комитите е на 24 януари с дубъла на ЦСКА, а по молба на „Пирин“ третата проверка бе изтеглена с ден по-рано и мачът с орлетата ще се играе на 27 януари, вместо на първоначално обявената дата. И тази зима няма да мине без международни контроли, като в последния ден на януари петричани пътуват до гръцкия град Ксанти, за да гостуват на северномакедонския „Брера“, който ще бъде на лагер там по същото време. Точно преди година „Бела“ пак премери сили с наследника на „Академия Пандев“, като мачът в Струмица завърши 2:1 за домакините, които в момента са 7-ми в елита на комшиите, отвъд ГКПП „Златарево“. Последната проверка на Желев и хората му ще бъде на 7 февруари пред собствена публика на стадион „Цар Самуил“, когато двубоят с „Беласица“ (Струмица) ще бъде предшестван от официалното представяне на състава за втория дял от първенството. Адашите от Струмица са чест спаринг партньор на комитите, като последният сблъсък помежду им бе на 19 ноември 2023 г. Той завърши 2:2 и бе първият мач на реновирания петрички терен.

СТАНЧО СТАНЧЕВ