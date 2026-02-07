Наставникът на „Беласица“ Ж. Желев: Отборът има друг облик, предстоят ни 14 финала в битката за оставане в групата

В навечерието на последния зимен тест, който предстои днес от 14.00 ч. на стадион „Цар Самуил“, наставникът на „Беласица“ Живко Желев обяви, че всички новопривлечеин футболисти вече са с подписани договори и предстои картотекирането им през следващата седмица.

Ж. Желев се надява на оптимистичен рестарт идния уикенд Контузията на Ант. Карачанаков се усложни, което го вади временно от състава П. Караангелов върви към пълно възстановяване, според петричкия наставник

„Преминахме и задължителните медицински прегледи, това е групата, с която ще работим, като си отваряме една вратичка, че ако ни попадне някой качествен играч, който е в състояние да помогне на отбора, няма да се откажем от него“, гарантира старшията. Според него отборът има друг облик в сравнение с миналата година и израстването е очевидно. „С уговорката, че резултатите от контролите не са меродавни, начинът, по който стояхме на терена в техния ход, ни дава надежда. Разбира се, има още върху какво да работим, то и винаги ще има. Основата е добра, най-малкото което е, че трудно допускаме голове и създаване на положения пред нашата врата. Сега остава да хвърлим усилия в офанзивен план и там да покажем по-голяма креативнност, но всичко с времето си. В тази връзка очаквам срещу „Беласица“ (Струмица) да изглеждаме още по-добре. За жалост не се разминахме и с контузиите. Антон Карачанаков получи удар в крака в мача с „Пирин“, впоследствие се образува хематом и ситуацията се усложни още на загрявката с „Брера“. Добрата вест е, че Петър Караагелов вече се възстановява и до една седмица ще започне занимания с отбора. По отношение на пролетния дял на първенството предстоят ни 14 мача, практически 14 финала. Надявам се да ги изиграем отговорно. Много е важно как ще стартираме идната неделя и колко точки ще съберем след паузата. Тимът има потенциал, показахме го дотук, дано футболистите го покажат и в официалните мачове. Важното е да не се предаваме докрая и да гоним целите си“, завърши Ж. Желев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ