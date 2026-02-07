Наставникът на „Беласица“ Ж. Желев: Отборът има друг облик, предстоят ни 14 финала в битката за оставане в групата

В навечерието на последния зимен тест, който предстои днес от 14.00 ч. на стадион „Цар Самуил“, наставникът на „Беласица“ Живко Желев обяви, че всички новопривлечеин футболисти вече са с подписани договори и предстои картотекирането им през следващата седмица.
„Преминахме и задължителните медицински прегледи, това е групата, с която ще работим, като си отваряме една вратичка, че ако ни попадне някой качествен играч, който е в състояние да помогне на отбора, няма да се откажем от него“, гарантира старшията. Според него отборът има друг облик в сравнение с миналата година и израстването е очевидно. „С уговорката, че резултатите от контролите не са меродавни, начинът, по който стояхме на терена в техния ход, ни дава надежда. Разбира се, има още върху какво да работим, то и винаги ще има. Основата е добра, най-малкото което е, че трудно допускаме голове и създаване на положения пред нашата врата. Сега остава да хвърлим усилия в офанзивен план и там да покажем по-голяма креативнност, но всичко с времето си. В тази връзка очаквам срещу „Беласица“ (Струмица) да изглеждаме още по-добре. За жалост не се разминахме и с контузиите. Антон Карачанаков получи удар в крака в мача с „Пирин“, впоследствие се образува хематом и ситуацията се усложни още на загрявката с „Брера“. Добрата вест е, че Петър Караагелов вече се възстановява и до една седмица ще започне занимания с отбора. По отношение на пролетния дял на първенството предстоят ни 14 мача, практически 14 финала. Надявам се да ги изиграем отговорно. Много е важно как ще стартираме идната неделя и колко точки ще съберем след паузата. Тимът има потенциал, показахме го дотук, дано футболистите го покажат и в официалните мачове. Важното е да не се предаваме докрая и да гоним целите си“, завърши Ж. Желев.
СТАНЧО СТАНЧЕВ