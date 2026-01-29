Наставникът на „Беласица“ Ж. Желев след обрата в Благоевград: Дисциплина, отдаденост и уважение са трите стълба за успеха в генералната мисия през пролетта…

Защитното каре изглежда окомплектовано, търсят се титулярите в средната линия и в предни позиции

Старши треньорът на „Беласица“ Петрич Живко Желев сподели мнението си за представянето на тима в приятелския двубой срещу „Пирин“ в Благоевград. Комитите постигнаха обрат за 2:1, по подобие на предния сблъсък между двата отбора на стадион „Христо Ботев“ в последния кръг от миналия шампионат на Втора лига, когато в крайна сметка спечелиха с 3:2. „Днес беше важно да победим, защото наистина футболистите са много изморени. Подготовката е изключително тежка, а и времето е ужасно. Имаме някои леки оплаквания, но те дойдоха от удари, няма контузии. Това е хубавото, но да не дърпаме дявола за опашката. В отбора трябва да има дициплина, отдаденост и уважение. Това са трите стълба, които биха обусловили успеха ни в генералната мисия през пролетта“, каза петричкият наставник. Той се върна и към предходната проверка, в която подопечните му направиха нулево равенство с дубъла на ЦСКА.

Ж. Желев е доволен от зимните резултати до този момент Болки в гърба попречиха на К. Котев да се пусне срещу орлетата От старите кучета Т. Тасев /вляво/ и А. Карачанаков се очаква да играят водеща роля в тежката битка за оцеляване

„Искам да споделя, че и срещу армейците играхме много добре. Те са сериозен отбор, но смея да твърдя, че по-чистите положения бяха в наша полза“, анализира Желев, който прибегна срещу орлетата до три промени в стартовия състав, като местата на травмирания вратар Костадин Котев, Мартин Тодорски и Антон Карачанаков бяха заети съответно от дебютанта под рамката Владимир Иванов, който ден по-рано пристигна от столичния „Септември“, Иван Марчев и Живко Димитров. Защитната формация бе изцяло копи-пейстната от спаринга с ЦСКА II, което идва да подскаже, че и в решителните пролетни мачове сърцето на ариергарда ще изграждат в тандем нигериецът под наем от „Вихрен“ Даниел Кикиово и ексболярина Кристиян Вълков, а в зоната на бековете ще оперират другото попълнение от „Етър“ Димитър Илиев и Христо Петров. Очаква се в оставащите две проверки на бяло-червените до подновяването на първенството треньорският щаб да избистри и титулярите в средната зона и в предни позиции.

СТАНЧО СТАНЧЕВ