Наставникът на „Беласица“ Ж. Желев след краха в Самоков: Двама играчи на „Рилецо“ имат повече мачове, отколкото всички наши играчи накуп

Наставникът на „Беласица“ Живко Желев и подопечните му продължават да очакват своята първа съвместна победа, след като комитите паднаха и в Самоков от аматьорския „Рилски спортист“ за купата на България. „Използвахме турнирния мач, за да пробваме нов начин на игра, тъй като имаме само един централен защитник от 19 налични футболисти. Опитахме схема с петима в защита, като вкарахме бековете навътре, за да стоим по-стабилно. Отборът на Самоков обаче е силен, с опитни играчи, само Виктор Генев и Илия Миланов имат повече мачове, отколкото всички мои футболисти взети заедно. Те имат цели и ги преследват. Ние за съжаление нямаме баланс в селекцията и това си пролича. Не видях онова, което исках, дори и битка не успяхме да дадем в голяма част от мача. Искахме да играем на контраатака, като второто полувреме добавихме още скорост в офанзивен план. Тони Пасос отляво се справи добре, но отдясно имахме сериозни проблеми. И двата гола дойдоха точно от тази зона, както и проблемите през първата част. Мисля, че нито съперникът ни, нито ние щяхме да спечелим купата. Хубаво щеше да е да докараме софийския „Локомотив“ в Петрич, но това щеше да е още един тежък двубой. Не сме отписали обаче турнира предварително, играхме за честта си, но не се справихме. Сега трябва да се концентрираме изцяло върху първенството и да се борим. Друго не ни остава“, бе коментарът на старшията на „Бела“, след като тимът от южния град за пореден път не можа да прескочи предварителния кръг.

Предводителят на победителите Пламен Крумов разбираемо бе доволен, защото скиорите продължиха успешна си серия от първенството с победа срещу професионален опонент. „Този мач беше важен за нас, за да си сверим часовника. Все пак играхме срещу отбор от Втора лига, накъдето сме се запътили и ние. Да, това са ни амбициите, догодина да сме там. Беше важно да видим докъде сме стигнали. Трябва да кажа, че отборът на „Беласица“ изобщо не заслужава мястото, на което се намира в класирането. Гледах им три мача, в два от които завършиха наравно като гости на „Лудогорец II“ и „Черноморец“ и загубиха един от „Хебър“ като домакини. Тогава бяха по-добри, но малшансът им попречи. Поздравявам ги за достойното представяне и им желая успех. За нас предстои да се възстановим по най-добрия начин и да се подготвим за следващия мач, който ще е в сряда в Сливница. Когато сме заедно отбор и публика, мисля, че сме доста по-силни, особено на собствен терен, това е изключително важно, момчетата имат нужда от тази подкрепа“, сподели треньорът на „Рилецо“.

Пасос единствен получи персонална похвала от треньора Ж. Желев Вместо комитите за столичното „Локо“ се готвят хората на Пл. Крумов

СТАНЧО СТАНЧЕВ