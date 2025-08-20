Наставникът на „Беласица“ Хр. Господинов разочарован след поредната издънка: Или свирят спорни дузпи срещу нас, или не отсъждат чисти в наша полза

Разбираемо най-разочарован от пропусната победа срещу „Спартак“ /Пл/ през уикенда беше старшията на „Беласица“ Христо Господинов. „Това, което ни липсва още от първия кръг, е, че създаваме не малко положения, но плод на наши грешки в атака е всеки мач да излизаме очи в очи с вратаря и да пропускаме. Има и странични фактори, които в трети пореден двубой са в наш ущърб от гледна точка на съдийството. В първия с „Миньор“ беше отсъдена спорна дузпа в полза на противника. Във втория на нас не се даде наказателен удар, както и сега срещу плевенчани имаше ситуация, в която трябваше реферът да посочи бялата точка за нас, но я подмина. Знаем, че във футбола се случват такива неща, но по принцип има баланс – един път е срещу теб, друг път е за теб. Малко или много, това влияе на резултата. Реално погледното, ако бяхме малко по-спокойни пред гола и тези ситуации, визирам съдийските решения, не бяха в наша вреда, реално можеше да имаме доста повече точки и да сме в горната част на класирането. За съжаление, футболът е игра на голове, не успяваме да си реализираме ситуациите, което за момента е проблем. В тази посока разчитаме много на завърналия се Ирфан Садик. Срещу „Спартак“ финландецът се включи много добре и освен запомнящ се удар в гредата, участва в някои много добри комбинации, изведе и Ядам Сантана сам срещу вратаря. Определeно допринесе за подобряването на офанзивната ни игра, но ние, освен на него, разчитаме на абсолютно всички играчи за отбелязване на головете. Не можем да разчитаме конкретно само на един човек. В мачовете, които изиграхме досега, доста хора излязоха на ситуации, за жалост успяхме да вкараме само в две от тях“, със съжаление анализира предводителят на комитите, които все още очакват първите си 3 т. накуп под негово ръководство.

Капитанът В. Костов се надява на бързо възстановяване, след като главата му пострада Единствено младоците М. Тодорски /сн. 2/ и К. Йорданов /вдясно на сн. 3/ съумяха да се разпишат за 270 минути сн.3

Проблемите пред младия специалист се увеличиха с още един, след като централният защитник Валентин Костов се контузи срещу спартаклии. В капитански двубой във въздуха той се сблъска с Преслав Антонов и разцепи главата си. Самуиловецът стисна зъби и доигра мача с кървава превръзка ала „Гонзо“ от най-силните състезателни години на настоящия президент на БФС. „Не пожелах да ме зашият след края на мача, ще карам с превръзка. След кратка почивка подновявам тренировки, като се надявам за мача с ЦСКА II да съм на линия“, сподели вчера Костов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ






