Наставникът на „Марек“ Т. Калпаков: Направихме си анализите след тежката загуба от „Черноморец“

В лагера на „Марек“ през седмицата са се опитали да анализират какво доведе до болезненото поражение от „Черноморец“ край морето с 0:3. Загубата е доста притеснителна, още повече, че попаденията бяха инкасирани само за половин час игра. Отговорните фактори в клуба се надяват, че футболистите ще покажат характер срещу „Хебър“ и ще успеят да прибавят важни три точки в битката за оцеляване в професионалния футбол. „Миналия кръг допуснахме тежка загуба и сега трябва да се реваншираме с победа у дома. Черноморци ни пречупиха още през първото полувреме с трите бързи гола. Влезнахме добре в мача, но след първото попадение се поддадохме на емоцията, без да спазваме някаква тактическа дисциплина. Не трябва да реагираме по този начин в подобни моменти. Повече преобладаваше желанието, отколкото разумът в определени ситуации. Надявам се да сме си взели поуки след тежката загуба от „Черноморец“ и пред нашите фенове в неделя ще покажем необходимата реакция“, коментира наставникът Танчо Калпаков, който отново няма да може да разчита на титулярната двойка централни защитници. Марио Петков е извън сметките до края на сезона, докато завръщането на Мартин Кавдански се отлага за следващата седмица.

Междувременно от БФС информираха, че ще има промяна в програмата за първия мач на „Марек“ в началото на идния месец. Става дума за гостуването на дублиращия отбор на „Лудогорец“. Спортно-техническата комисия обяви, че срещата е изместена с 24 часа и ще се играе на 2 декември, вторник, от 14.00 ч.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



