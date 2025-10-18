Наставникът на „Марек“ Т. Калпаков: Серията без победа ни тежи все повече

Продължителната серия от девет поредни мача без победа взе да натежава, призна наставникът на „Марек“ Танчо Калпаков. Дупничани започнаха кампанията с минимален домакински успех над дублиращия отбор на „Лудогорец“ и оттогава това е единственият им триточков успех в първенството. Вторият за сезона дойде миналия уикенд за купата срещу аматьорския „Септември“ /Тервел/. Днес обаче на „Бончук“ пристига лидерът и един от най-силните отбори във втория ешелон „Дунав“, който е с актив от 9 победи, 1 равенство и нито едно поражение.

„Момчетата са мотивирани да се представят добре. Поредицата от неуспехи, които имаме в шампионата, започва да ни тежи все повече. Всички сме с надеждата да изиграем най-после един добър мач и да запишем победа. За да го направим, трябва да се представим максимално добре срещу водещ тим в групата. Съперникът все още е без загуба, а резултатите му показват, че има амбиции за влизане в елита, така че няма да ни бъде никак лесно. Както неведнъж съм казвал, трябва да се концентрираме върху нашата си игра. Знаем си възможностите и се надяваме да зарадваме феновете с успех“, коментира Калпаков.

С изключение на двойката централни защитници Марио Петков и Мартин Кавдански всички останали са на линия за сериозното изпитание срещу драконите.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ