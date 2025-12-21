Настъпва астономическата зима

Астрономическата зима в България настъпва днес в 17:03 часа с настъпването на зимното слънцестоене, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Зимното слънцестоене отбелязва най-късия ден в годината в Северното полукълбо и съответно най-дългия ден в Южното. В София Слънцето изгря днес в 7:54 часа и ще залезе в 16:56 часа, като продължителността на деня е девет часа и две минути. Луната е във фаза един ден след новолуние.

Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс, наред с пролетта, лятото и есента. Астрономично сезонът започва със зимното слънцестоене – около 21 декември в Северното полукълбо и около 21 юни в Южното, и завършва с пролетното равноденствие, което настъпва около 21 март в Северното и около 23 септември в Южното полукълбо.

През зимния сезон традиционно се отчитат най-ниските температури за годината, а в районите, по-отдалечени от екватора, са характерни и значителни снеговалежи.

Според 15-дневната прогноза на НИМХ до края на месеца облачността у нас ще бъде по-често значителна, като се очакват и превалявания, предимно слаби и основно от дъжд. В ниските планински райони около 26-27 декември валежите могат да преминат и в сняг. Температурите ще се доближат до климатичните норми за периода. През последните дни на месеца времето ще остане предимно облачно, с повишена вероятност за валежи от сняг в югоизточните райони, а по Черноморието – от дъжд.