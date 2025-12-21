Днес в 17:03 ч. българско време настъпи астрономическата зима, което бележи най-краткия ден и най-дългата нощ за Северното полукълбо.

От утре светлата част на денонощието постепенно ще започне да се удължава, докато не се изравни с нощта на пролетното равноденствие, което тази година ще се случи на 20 март 2026 г.

Зимното слънцестоене се счита за важен момент още от древността и е отбелязвано с различни традиции и празници в почти всички култури по света. В България настъпването му е свързано с празника Игнажден, символизиращ прехода от старата към новата година.