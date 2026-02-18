Настъпи китайската Нова година: С какви предания и вярвания идват дните на коня

Той е част от 60-годишен цикъл, изграден от комбинацията между 12-те зодиакални животни и петте елемента – дърво, огън, земя, метал и вода

Китайската Нова година – най-важният и дългоочакван празник в Китай и в много други страни от Азия, отново събира милиони хора по света около традиции, символика и надежда за по-добро бъдеще. С пищни тържества, семейни събирания и вековни ритуали започва новият лунен цикъл, който носи обещание за късмет, здраве и благополучие.

През 2026-а китайската Нова година настъпи на 17 февруари. Тя постави началото на годината на Коня според китайския лунен календар. Конят е символ на енергия, движение, независимост и напредък. Годината традиционно се свързва с динамични промени, активност, смели решения и стремеж към свобода – както в личен, така и в обществен план, пише NOVA.

Какво символизира годината на коня

Конят в китайския зодиак е символ на свобода, движение, сила и независим дух. Годината му се свързва с бързи промени и динамично развитие, желание за лична реализация и напредък, смелост, инициативност и предприемчивост и активна социална и професионална среда. Смята се, че това е време, в което успех постигат хората, които действат решително, поемат отговорност и не се страхуват да тръгнат по нов път.

Основни традиции за посрещане на китайската Нова година

Китайската Нова година е най-важният празник в китайската култура и продължава 15 дни, завършвайки с Фестивала на фенерите. Сред основните традиции са:

* Семейна вечеря в навечерието на празника – символ на единство и благополучие.

* Украсяване на домовете в червено – цвят на късмета и защитата.

* Фойерверки и пиратки, които прогонват злите духове.

* Червени пликове с пари (хонбао) – подаряват се за здраве и късмет.

* Почистване преди празника, но не и в първите дни на новата година, за да не се „изметe“ късметът.

Какво се смята за благоприятно и неблагоприятно през годината на коня?

Благоприятно: започване на нови проекти и бизнес начинания, пътувания, смяна на работа, ново обучение, активен начин на живот, вземане на смели решения, социални контакти и работа в екип.

Неблагоприятно: прекомерна прибързаност и импулсивни решения, конфликти, породени от нетърпение или его и пасивност и отлагане – годината не подкрепя застой.

Китайската Нова година е най-значимият традиционен празник в Китай и за милиони хора по света, които следват лунно-слънчевия календар. За разлика от Григорианския календар, при който годината започва на 1 януари, началото на китайската година се определя от движението на Луната и Слънцето и затова датата се променя всяка година.

Началото на китайската Нова година съвпада с първото новолуние, което настъпва между 21 януари и 20 февруари. Именно този астрономически момент бележи началото на новата година според китайския календар. Празненствата започват още в навечерието на новолунието и продължават 15 дни, като завършват с Празника на фенерите – символ на светлина, завършеност и ново начало.

Китайският календар е лунно-слънчев, което означава, че съчетава фазите на Луната с годишния цикъл на Слънцето. Всеки месец започва с новолуние и продължава около 29-30 дни. Годината обикновено има 12 лунни месеца, но за да се изравни с астрономическата слънчева година, на определени интервали се добавя допълнителен, т.нар. високосен месец. Благодарение на тази система календарът остава синхронизиран със сезоните.

Началото на китайския календар се свързва с древни астрономически и философски представи, оформени преди повече от три хилядолетия. Той е тясно преплетен с традиционната китайска космология, според която времето се възприема като непрекъснат цикъл, а не като линейна последователност. Всяка година е част от 60-годишен цикъл, изграден от комбинацията между 12-те зодиакални животни и петте елемента – дърво, огън, земя, метал и вода.

Началото на новата година има дълбоко символично значение. То се възприема като момент на обновление, хармония и баланс между човека и природата. Дните преди празника традиционно са посветени на почистване на дома, изплащане на дългове и приключване на стари ангажименти, за да се „освободи място“ за късмет и благополучие. В първите дни на новата година се отдава почит на семейството, предците и боговете, като се вярва, че поведението в този период предопределя съдбата през следващите дванадесет месеца.

Затова китайската Нова година не е просто календарна смяна, а цялостен ритуал на преход – от старото към новото, от миналия цикъл към следващия, с надеждата за здраве, успех и хармония през идващата година.



В китайската традиция всяка от 12-те зодии е свързана с характерни вярвания, символика и обичаи.

Плъхът се смята за носител на късмет и ново начало, затова годините му се приемат като подходящи за стартиране на бизнес и проекти.

Волът (Бикът) е символ на стабилност и упорит труд – вярва се, че успехът идва бавно, но сигурно.

Тигърът е свързан със смелост и защита от злото, поради което често се използват тигрови символи за прогонване на лоши сили.

Заекът олицетворява мир, семейна хармония и дълголетие, а годините му се смятат за по-спокойни и дипломатични.

Драконът е най-почитаният знак – символ на императорска власт, сила и благоденствие; раждането на дете в година на Дракона се счита за особено благословено.



Змията е свързана с мъдрост, тайно знание и стратегическо мислене, като се вярва, че носи дълбоки, но скрити промени.

Конят символизира движение, свобода и успех чрез лична инициатива, а годините му са динамични.

Козата (Овцата) се асоциира със състрадание, изкуство и хармония, като традиционно се смята за благоприятна за култура и семейни ценности.

Маймуната носи хитрост, интелигентност и изобретателност, а вярванията я свързват с бързи и неочаквани обрати.

Петелът е символ на ред, честност и бдителност, свързан с идеята за дисциплина и яснота.

Кучето олицетворява вярност, справедливост и морал, като годините му се възприемат като време за защита на принципи.

Прасето е знак на изобилие, щедрост и материално благополучие, а традиционно се смята за завършек на цикъла с надежда за просперитет.



Тези 12 животни се редуват в непрекъснат 12-годишен цикъл, като всяка година е посветена на едно от тях. В комбинация с петте елемента (дърво, огън, земя, метал и вода) се формира по-широк 60-годишен цикъл, който придава по-детайлно значение на всяка отделна година.

Направете това, за да имате късмет през цялата година

Китайската Нова година е свързана с много суеверия, които започват много преди самия празник и продължават през двете седмици на тържествата. Смята се, че цялата предстояща година се оформя през първите няколко дни, затова се обръща специално внимание на думите, действията и настроението по време на празника.

Какво се прави за късмет в Китайската нова година?

Изключително важно е да се изплатят дълговете и да се завършат стари проекти преди Нова година. Влизането в нов цикъл с финансови проблеми се счита за лоша поличба. Общото почистване също е необходимо в деня преди празника – това символично прочиства нещастието и освобождава място за щастие.

Задължително е в дома ви да има мандарини, които символизират изобилието.

Носенето на червено се счита за добра поличба – цветът символизира защита и късмет. Много хора избират червено бельо или аксесоари, за да привлекат просперитет. Хората се опитват да държат в домовете си свежи цветя, плодове, особено мандарини, и изображения на символа на годината – всичко това се счита за признаци на просперитет.

Съществува поверие, че детският смях носи щастие в първите дни на годината, затова на децата се обръща специално внимание. Подаръците и милите думи по време на празника дават сила за предстоящата година, така че на поздравленията и пожеланията се отдава голямо значение.



Ограничения през първите дни на китайската Нова година

Не по-малко важни са забраните, които трябва да се спазват по време на празника. В първия ден е забранено да се карате, да плачете, да сте груби или да се говори за болест или смърт. Смята се, че подобни думи могат да „програмират“ годината за неприятности.

През първите три дни не се препоръчва да си миете косата или да почиствате дома си – според поверието късметът може да се отмие с вода. Изхвърлянето на боклук в първия ден от годината също е забранено, тъй като може да съсипе богатството ви.

Не е препоръчително да използвате ножове или други остри предмети в новогодишната нощ, тъй като се смята, че те отрязват късмета. Взимането на пари назаем или вземането на други заеми в началото на годината също не се препоръчва, тъй като в противен случай ще останете задлъжнели през цялата година.

Счупването на чинии се счита за лоша поличба. Ако това се случи, счупените парчета се събират внимателно, увиват се в червена хартия и се казва: „Нека думите да противодействат на лошия късмет“.

По време на празниците се избягват черни и изцяло бели дрехи, тъй като тези цветове се свързват с елемента вода и символизират траур в китайската традиция. Предпочитани цветове са червено, златно и топли нюанси, тъй като те засилват енергията на предстоящата година.