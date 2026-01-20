Наталия Киселова: Радев се придържа към Конституцията, затова не оповестява, че ще бъде част от предизборната надпревара

Оставката на Румен Радев означава, че ще има промяна на политическия терен. Той се придържа към Конституцията и затова не оповестява, че ще бъде част от предизборната надпревара. След подаване на оставката, ще има и яснота по въпросите как и с кого ще се яви на избори. Съществува опцията в тази времева рамка да стане лице на вече съществуваща партия или на коалиция. Това каза преподавателят по конституционно право, бивш председател на НС доц. Наталия Киселова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя каза, че голяма част от хората, които са гласували за „Български възход” на Стефан Янев и за „Продължаваме промяната”, са подкрепяли през годините Румен Радев.

Киселова обясни, че по Конституция президентът може да бъде член на политическа партия, но не може в нейното ръководство.

По нейни думи през изминалите години президентът е бил опозиция на правителствата, които не са били служебно определяни от него, „така че той не може да бъде обвинен в пристрастия или антипатия към някой от политическите субекти”. „За разлика от други, той не е заемал ярки партийно-политически позиции, по-скоро е правил ярки политически изказвания срещу правителства, но не срещу партия”, допълни още тя.

Киселова посочи, че на дневен ред излиза темата за оставането на България в Европейския съюз и тази този въпрос ще влезе в предизборната кампания. Тя беше категорична, че проевропейската ориентация на „БСП-Обединена левица” е без съмнение. Друга важна тема ще бъде как Европа и ЕС участват в мирните процеси в света, допълни тя.

Преподавателят по конституционно право посочи, че Илияна Йотова ще бъде много предпазлива и по най-добрия начин ще изпълни задълженията си като президент – избор на служебен премиер и назначаване на кабинет.

Киселова смята, че служебен премиер ще стане някоя от следните личности – омбудсман, зам.-омбудсман, председател на Сметната палата или зам.-председател на ведомството. Тя посочи още, че предварителен отказ от тази длъжност, е неправилен – трябва да първо да се проведат съответните разговори и тогава да се вземе решение.