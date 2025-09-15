Наталия Кобилкина: Има 5 стъпки как да стигнем до успешен брак

Сексологът и инфлуенсърка Наталия Кобилина даде поредния си нестандартен съвет за жените.

В социалните мрежи тя публикува „ръководство“ как да се стигне до успешен брак – в пет ясни стъпки.

„Много жени не разбират, че бракът е просто една успешна сделка. Ако я направиш правилно – имаш брак. Ако не я разбираш – ще останеш без.

Първа стъпка – подготовка на самата себе си и своите качества. Ние се оценяваме на брачния пазар – възраст, килограми, какво сме постигнали, какво заслужаваме, какво искаме, какво търсим. Всички тези критерии са важни. На този етап подобряваме своите качества и работим дълбоко върху травмите си.

Втора стъпка – покажи на мъжа, че с теб е по-добре, отколкото без теб. Вкусна храна, страхотен секс, интересно общуване, пътешествия – всичко, за което много мъже мечтаят, но не получават. С теб това е възможно. Нужно е да умееш да даваш и да получаваш.

Трета стъпка – предложението. Как правилно да кажеш: „Искам да се омъжа, искам да бъда твоя жена.“ Това е стратегия, която аз давам , и тя работи – аз съм омъжила много жени и знам как да доведа мъжа до брака.

Четвърта стъпка – работа с възраженията. Много мъже се страхуват от брака. Трябва да разберем защо и да знаем как да променим това. Ще ти покажа как да се справяш с мъжките страхове и възражения.

Пета стъпка – затваряне на сделката. Когато вече стигнем до брака или сериозните отношения – избираме дата, учим се на зрели отношения, създаваме и задържаме любовта“, пише Кобилина.





