НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет

НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя „Юрофайтър“ в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, предаде ДПА.

Самолетът, който първоначално не е можело да бъде идентифициран, е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт, съобщиха германските военновъздушни сили.

Те заявиха, че руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M.

Германските изтребители са излетели от военното летище „Рощок-Лааге“ в северната част на страната.

Германските въоръжени сили държат в готовност допълнителни самолети, за да защитават въздушното пространство на източния фланг на НАТО след поредица неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на съюзниците от страна на Русия, посочва ДПА.

Високопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руските военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че този призив е бил отправен в момент, когато съюзниците обмислят как да реагират на влизането на руски изтребители във въздушното пространство на държави от алианса.

„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт, говорителят по въпросите на външната политика на групата в Бундестага на консервативния блок на канцлера на Германия Фридрих Мерц, в статия, публикувана днес от германската медийна група Ер Ен Де.

Той се аргументира, че „единствено ясното послание към Русия, че всяко военно нарушение на границата ще бъде посрещнато с военна сила, включително сваляне на руски изтребители над територията на НАТО, ще има ефект“.

„Алтернативата би била руската военна логика да продължи да ескалира. Сега това са нарушения на въздушното пространство, скоро ще бъдат бомбардировки на отделни мишени, а след това ще дойдат руски войници“, предупреди Харт.

Съюзниците от НАТО ще се срещнат следващата седмица за консултации, след като Естония заяви, че три руски изтребителя са навлезли незаконно в нейното въздушно пространство в петък.

Утре Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание по въпроса.

Седмица по-рано полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Тогава най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, припомня ДПА.

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети на други държави от НАТО.





