Националите ни пристигнаха за финала, Владо Николов посрещна и прегърна синовете си

Надявам се българските волейболисти да имат сили покажат най-доброто, на което са способни и дай Боже това да стигне. Най-важното е да имаме психологическата енергия да издържим. Когато даваш 100% във всеки един мач, става много трудно. Това каза гордият баща на братята Николови – бившата звезда на националите по волейбол Владимир Николов минути преди финала. С победата в него „лъвовете“ се класираха за последната битка на турнира във Филипините.

„Ние сме наясно, че националният отбор на Италия е по-добрият, нямаме психологическо предимство, макар да сме единствените без загуба. Те са по-класни, с повече спечелени точки и по-напред в ранглистата. И са почти същият отбор, с който спечелиха световната титла преди 2 години“, добави той.

Владо Николов посрещна автобуса с волейболистите и прегърна синовете си Александър и Симеон, които са основна част от състава. „Нямаше да опитаме да привлечем специалист като Джанлоренцо Бленджини, ако нямахме убедеността, че имаме хора с огромен потенциал, с които да работи. Но не сме очаквали да сме на финал на Световно първенство. Дано момчетата са здрави и да играят страхотно“, пожела си легендата.

Владимир Николов е бронзов медалист от световното първенство 2006 г. в Япония. На Олимпиадата в Китай през 2008 г., заедно с Матей Казийски, е най-резултатният играч за българския отбор. През 2009 година е избран за капитан на националния отбор. През същата година е обявен за най-добър диагонал в света.

