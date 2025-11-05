Националката от „Спортика“ М. Балиова дръпна на върха за „Златната обувка“

Националката от „Спортика“ Моника Балиова дръпна на върха в голмайсторската листа на женското футболно първенство. Симитличанката отвори преднина от три попадения пред най-близката си преследвачка и миналогодишна носителка на „Златната обувка“ Полина Ръсина. Това стана след двете попадения на лидерката за класиката 3:0 на гости на „ЛП Суперспорт“, докато звездата на НСА не можа да вкара при успеха с 4:0 над „Севлиево лейдис“. Балиова прониза мрежата на столичанки в 3-та и 40-та мин., а в началото на второто полувреме се разписа влязлата на почивката Елеонора Матова. Здравословен проблем доведе до принудителното напускане още в 9-та мин. на Гергана Бонева, след час игра нейната сменничка Виктория Пенчева на свой ред отстъпи мястото на Йоанна Пиринска.

На базата в Рилци кандидатът за медали „Локомотив“ /СтЗ/ отвя с 4:0 дамския еквивалент на орлетата. Началото на краха постави 33-годишната украинска легионерка Анастасия Скоринина в 39-та мин., след което с хеттрик в рамките на 15-ина минути след почивката избухна Рая Бонева /46, 57, 61/.

С осмото поражение за сезона и след победите на АФР и „Етър“ пиринки се смъкнаха на 10-та позиция в таблицата, а през уикенда във второто поредно домакинство ги очаква челен сблъсък с хегемона НСА.

„СПОРТИКА“: Милена Караколева, Гергана Халянова, Мария Маркова /46-Елеонора Матова/, Атанася Трайкова, Биляна Лиловска, Гергана Бонева /9-Виктория Пенчева, 62-Йоанна Пиринска/, Ивана Тодорова, Петя Манова /84-Мария Кърцелска/, Моника Балиова, Лилия Бирова, Карина Руменова /46-Радост Митревска/.

Полина Ръсина

„ПИРИН“: Теодора Царева, Габриела Янева, Гергана Петкова, Ебру Дормушали, Елена Георгиева /65-Екатерина Иванова/, Кристин Качулска, Мария Рикева /56-Кристин Джасова/, Марияна Якимова /65-Кръстина Иванова/, Румяна Дамбалова, Силвия Джалева, Цветелина Йорданов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ