Национална изложба „С очите си видях бедата” за празника на пожарникарите откриха в Дупница

В навечерието на Професионалния празник на българските пожарникари 14 септември в община Дупница бе открита националната изложба „С очите си видях бедата“. Събитието е част от инициативите по повод Седмицата на пожарната безопасност от 8 до14 септември.

Експозицията включва творби, създадени от талантливи деца от община Дупница, които чрез рисунки и произведения на изкуството изразяват своя поглед върху бедствията и важната роля на пожарникарите в защита на хората.



Гостите бяха приветствани от кмета на Дупница Първан Дангов и от Антон Станоев – началник група към РСПБЗНС. В своите обръщения те подчертаха значението на пожарникарската професия и отговорността, която тези смели хора носят ежедневно.

Изложбата ще остане достъпна за посещения във фоайето на общината до края на месец септември.

ИВАН ИВАНОВ






