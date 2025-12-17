Националният селекционер Ал. Димитров и Дядо Коледа флиртуват с топката на коледния турнир в Петрич

При отлична организация стартира коледният турнир по минифутбол за купата на община Петрич. Откриването уважиха градоначалникът Димитър Бръчков, директорът на направеление „Първенства и турнири“ към БФС Валентин Чакъров и треньорът на националния отбор по футбол Александър Димитров. В експозето си кметът поздрави организаторите и участниците, отбелязвайки, че този турнир заема заслужено своето устойчиво място в спортния календар на общината. Двамата ВИП господа Чакъров и Димитров пък припомниха на присъстващите своята принадлежност към ФК „Беласица“ в пика на своите кариери и пожелаха на комитите по-светло бъдеще, както и успешен ход и завършек на коледната надпревара.

Организаторите и гостите на турнира

Флиртът с топката на Ал. Димитров и Дядо Коледа

В разгара на церемонията се появи подранилият Дядо Коледа, който заедно със селекционера на България пофлиртуваха с топката и дадоха първия начален удар, а в паузите между мачовете добрият старец с множество подаръци изнедада малчуганите в залата, изявили се в специалните игри.

След края на официалната процедура зрителите в залата видяха 23 попадения в откриващите четири мача.

Б. Костадинов /вляво/ връчи първата турнирна купа на мениджъра на „Югозападна сила“ Ив. Хаджигаев за най-рано записал се отбор, а силоваците се развихриха /сн. 4/

Залата постепенно се изпълни с фенове



Първи на терена излязоха отборите на „Югозападна сила“ и „Беласица 08“, които си устроиха голеадата 7:1. За силоваците се разписаха И. Манчев /5, 28, 35/, А. Митрев /9, 29/ и Д. Малев /27, 32/, за съперниците почетно вкара К. Маринополиев /34/. Във втората среща от увертюрната сесия „Яворница“ подчини „Овърдос“ с 4:1. За листата отбелязаха С. Иванов /8/, Н. Иванов /16/, М. Стоименов-Геелс /30/ и Б. Яков/31/, а С. Крилчев /15/ отчете опонентите. После „Дълбошница“ отнесе „Вихър“ от Кавракирово с 4:0, след точните изстрели на А. Шамкалов /5, 38/ и А. Атанасов /31, 39/. Игровата програма затвориха „Безименните“ с победата 4:2 над „Огражденец“, изкована от З. Корчев /15, 23/, Д. Милчев /24/ и Н. Тупаров /37/. Кърналовци поддържаха интригата благодарение на А. Велев/15/ и Г. Георгиев /25/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ