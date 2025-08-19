Националният селекционер Ил. Илиев повика контузения К. Десподов за световните квалификации с Испания и Грузия, отписа халфа без отбор Ф. Кръстев

Националният селекционер Илиан Илиев повика контузения Кирил Десподов за световните квалификации идния месец с Испания и Грузия. Кресналията пропусна приятелските срещи през юни с Кипър и Гърция, а травмата го извади от строя и в клубния му тим ПАОК за скорошните мачове срещу „Волфсбергер“ от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Българският наставник отписа от сметките си халфа Филип Кръстев и Валентин Антов. Причината в случая с Фуфу е, че все още е без отбор и от последния му официален двубой за нидерландския „Цволе“ вече изминават близо 3 месеца. Агенцията, която държи правата на техничаря „Сити Груп“, иска да намери по-силен клуб на бившия футболист на „Славия“ и „Левски“, но въпреки че интерес не липсва, развитие по казуса се очаква докъм края на трансферния прозорец на Стария континент, който затваря броени дни преди домакинството срещу Ла Фурия на 4 септември и визитата на грузинците на 7 септември. Най-настоятелен за подписа на играча е испанският „Хирона“, той също е склонен да облече екипа на каталунците, но мениджърите му не дават зелена светлина за сделката заради разминаване във финансовите параметри. В. Антов пък е аут за дълго поради тежка травма.

К. Десподов Ф. Кръстев



Сред избраниците на Ил. Илиев, играещи в чужбина, след известна пауза попадна вратарят Иван Дюлгеров, който това лято бе прогонен от ЦСКА с обвинения в предателство и застана под рамката на молдовския „Шериф“. Завръща се и Росен Божинов от белгийския „Роял Антверп“. Имената на националите от вътрешното първенство ще бъдат оповестени идната седмица. Сред тях със сигурност ще бъде капитанът на „Левски“ Марин Петков, когото сините от „Герена“ смятат да трансферират след плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите срещу „АЗ Алкмаар“. За крилото е постъпила оферта от клуб в американската мейджър сокър лийг. Наред с това влиза в полезрението и на датския „Виборг“, на белгийски и руски отбори.

Според неофициално потвърдена информация от БФС вече са продадени 35000 билета за сблъсъка с европейския шампион Испания, макар че до него остават повече от две седмици. В споменатата бройка влизат и пакетните пропуски, които са близо 7500 и важат и за домакинствата на Турция и Грузия. Предвид големия интерес футболната централа ще преговаря с испанската федерация за намаляване на буферната зона на стадион „Васил Левски“, тъй като засега привържениците на иберийците са изкупили едва около 400 от полагащите им се 2000 талона. Това може да вдигне бройката на ценните хартийки за родните фенове над пуснатите първоначално в продажба 40000.

Легионерите на Ил. Илиев: Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Иван Дюлгеров (Шериф, Молдова), Алекс Петков (Кифисия, Гърция), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия), Илия Груев (Лийдс, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Алекс Колев (Нантон, Китай), Владимир Николов (Корона, Полша).

