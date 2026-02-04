Националният селекционер Ст. Добрев хвърли оставка заради дупничанина К. Милов

Разцеплението в родната борба продължава с пълна сила под „мъдрото“ ръководство на новата президентка на централата Станка Златева. След точно 294 дни на поста национален селекционер на класиците Стоян Добрев хвърли оставка. Това стана вчера, ден след срещата между него и състезателите на ЦСКА, предвождани от европейския шампион от Дупница Кирил Милов и натурализирания олимпийски първенец Семен Новиков. Двамата бяха поканени от Добрев в представителния отбор на България, първоначално под условие да водят централизирана подготовка, каквато заповед бе спуснала Златева. След диалога с Милов и Новиков наставникът на трикольорите все пак склонил те да се готвят с личните си треньори Сослан и Казбек Фарниеви, за да имат възможност да участват в различни международни състезания на клубно ниво, които носят и пари от наградни фондове. Компромисното решение обаче било отхвърлено категорично от шефката на федерацията, което е довело до драстичната реакция на селекционера.

„Подписано още нямаме нищо, така че не мога да коментирам оставка“, отсече Златева. „Още в началото на годината са пуснати покани, ние нямаме нищо против тях. Говорих с Кирил Милов, разбрахме се да се срещнем и да поговорим. Може би егото на много хора преобладава. Надявам се някой ден да се намери консенсус и всички да знаят, че сме тук заради спорта, а не заради интереси“, допълни някогашното страшилище на тепиха. Ст. Добрев беше дълги години помощник на Братан Ценов в класическия стил. След това изведе националния отбор на Сърбия до най-успешния му период в историята с четири световни титли през 2021 г. в Белград. През 2016 г. пък стигна и до мечтаното олимпийско злато с Давор Щефанек.

Хронологията на драматичните събития в последните няколко дни е следната: В понеделник националният отбор се събра на лагер в комплекс „Диана“. На сбора се явиха призьорите от държавното първенство в Сливен, както и звездите от ЦСКА, начело с Милов и Новиков, които пропуснаха шампионата на планетата през есента след отказа да тренират централизирано. Те проведоха 40-минутна среща със старшията Добрев в опит да изгладят противоречията, но до съгласие не се стигна. „Не се разбрахме, продължават да искат централизирани подготовки. По този начин няма да може да участваме на международни състезания, Това е дискриминация спрямо нас“, заявиха на излизане от залата Милов и Новиков, преди на следващата сутрин да разберат за обрата в ситуацията и оттеглянето на Добрев.

Треньорската оставка е пореден удар по ръководството на федерацията, оглавявано от Ст. Златева. Ст. Добрев пое класиците миналия април, когато бяха уволнени предшественикът му С. Фарниев и останалите селекционери Валентин Ангелов на свободняците и Мирослав Гочев на жените, заменени съответно от Радослав Великов и Симеон Щерев. Задачата пред тях беше да работят само с родени в България таланти и да зачеркнат натурализираните борци. Тази политика обаче засегна единствено класическия стил. В същото време в свободния стил националното трико обличат шестима родени в Русия борци.

ТОНИ КИРИЛОВ