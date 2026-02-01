 „Национал“ (Сандански) падна от фойерверките, бивш играч на „Академик Благоевград“ с 20 т. за победителите

„Национал“ (Сандански) падна от „Енигма Фойерверк“ с 85:105 (17:20, 37:44, 51:70) в София и остава предпоследен след 14-ия кръг на Западната „Б“ група.

Баскетболистите на наставника Кирил Райков спечелиха всяка четвърт от срещата, а 20 точки за победата наниза бившият състезател на „Академик Благоевград“ Тодор Захариев. Някогашният ас на студентите добави към актива си 7 асистенции и 4 овладени топки. Иво Славчев се отличи с дабъл-дабъл от 16 т. и 15 борби, Михаил Милушев отбеляза 26 пункта. От символичните домакини над всички бе Станислав Миланов с 32 т., 7 б. и 6 ас., а с дабъл-дабъл от 12 т. и 11 б. завърши Пламен Донев. В следващия кръг санданчани гостуват на седмия в класирането „Микс“ (Сф) във вторник от 21.00 ч. в зала „Триадица“.

Ст. Миланов се е извисил пред коша на софиянци Т. Захариев е готов за поредното си качествено отиграване

“НАЦИОНАЛ“: Миланов-32, Боянов-7, Монев-10, Донев-12, Серафимов-7 (Ив. Иванов-8, Пеков-9)

„ЕНИГМА“: Германов-14, Орешаров-12, Т. Захариев-20, Зикас-8, Славчев-16 (Милушев-26, Райков-9)

ИВАН ДИМИТРОВ