Началникът на АГ отделението в кюстендилската болница д-р В. Томов с признателност към колегите в Деняна родилната помощ

По случай един от най-колоритните народни празници – Деня на родилната помощ, още наричан Бабинден, началникът на АГ отделението в кюстендилската болница д-р Валери Томов се обърна с топли думи към колегите си:

„Честит Бабинден, честит Ден на родилната помощ! Благодарим на всички акушерки, гинеколози и санитари в нашата болница – поклон пред вашия денонощен и неуморен труд! Вие сте хората със златни ръце и с големи сърца. Благодарим, че посрещате новия живот с грижа и обич.

Честит празник и на всички родилки! Вие сте носителки на чудото, което сътворява живота. Бъдете здрави и благословени!”.

Д-р Томов предостави и обобщена информация за новородените през изминалата 2025 г. Родените бебета в МБАЛ „Д-р Никола Василиев” в град Кюстендил за предходната година са 161. Добрата новина е, че по-голяма част от тях са родени по нормален път – 110. Чрез цезарово сечение са изродени 44 бебета. Има 6 родени с форцепс и 1 седалищно раждане. В сравнение с други лечебни заведения, където процентът на секциото достига 80%, в кюстендилската болница е сравнително нисък.

Старшата акушерка в АГ отделението Илияна Иванова обясни, че родените момченца са 84 – съвсем малко повече от момиченцата, които са 77.

„От началото на тази 2026 година имаме родени вече три бебета – всички момичета”, уточни Иванова.

„В кюстендилската болница за 2025 г. има и две раждания на близнаци – една двойка момченца и една двойка момче и момиче. Доносените бебета са 142, а недоносени – 18”, каза още екипът на АГ отделението.

Както съобщихме, първото бебе за 2026 г. в МБАЛ – Кюстендил се казва Никол и се роди на 3 януари. Това е второ раждане за майката, като първото е чрез секцио. Момиченцето се роди по естествен път под грижите на д-р Ана Цветанов, акушерките Силвия Иванова, Илияна Иванова и Дияна Евтимова, както и санитарката Даниела Колева.

