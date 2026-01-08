Началникът на РУО Ив. Златанов издаде заповед за приема в 1 клас в благоевградските училища

Зам. кметът Б. Шалявска: Електронната система е актуализирана, предстои утвърждаване на графика на дейностите

Електронната система за прием в 1 клас е актуализирана. Предстои кметът Методи Байкушев да издаде заповед за графика на дейности, съобщи за „Струма“ ресорният зам. кмет Боряна Шалявска.

Припомняме, че от миналата учебна година приемът се осъществява по електронен път, като за целта бе разработена и утвърдена нова система. Така съгласно водещия критерий за уседналост или близостта до съответното училище влезе в сила и ново райониране с описаните улици, кварталите, махалите, селата, влизащи в прилежащите райони на училищата. Променени бяха и точките. Вместо предишните 100 точки кандидат-учениците от първа група, чийто постоянен/настоящ адрес в района на училището не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението, получават по 300 точки. Толкова се дават и на деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес. От 80 на 200 се вдигнаха точките за втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаването на заявление.

Трета група – кандидат-ученици с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година, са с по 100 точки. Съответно 50 се дават на деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. Допълнителни точки има и ако бъдещият първокласник е от семейство с повече от две деца, завършил е подготвителната група на даденото училище и е с трайни увреждания над 50%, с двама или един починал родител.

За настоящата учебна година 10-те училища /5 основни и 5 средни/, реализиращи прием в 1 клас, обявиха 31 паралелки. Децата в подготвителните групи бяха 674, издадените удостоверения от детските градини – 694. До средата на август в паралелките постъпиха 735 първокласници, сред които и такива, тръгващи на училище на 6-годишна възраст, близнаци, както и завърнали се от чужбина. Съгласно нормативната база броят на децата в паралелките трябва да е 22-ма, с решение на директора до 24-ма и за всяко следващо, тоест 25-и, 26-и… ученик, се търси разрешение от МОН. Заради по-големия брой първолаци се наложи завишаване на приема, като месец преди началото на учебната година 4 от училищата поискаха разрешение да приемат повече от 24-ма ученици в паралелка.

„Напълнихме и препълнихме всички паралелки, които бяха обявени. Предполагам, че сте започнали да мислите за приема за догодина. И още отсега ви казвам: елементарната математика показва, че местата няма да ни стигнат. 31 паралелки с по 22-ма първокласници са 682 места, а ние имаме 692 деца в подготвителните групи. Знаете, че ще има и 6-годишни. И миналата година в четвърта група децата бяха 692-ма, а първокласниците – 735. Тоест, предварително знаем, че децата ще бъдат повече от местата в обявените 31 паралелки. Това е задача към вас“, обърна се към директорите на училища зам. кметът Б. Шалявска по време на нарочна среща, състояла се в общината в края на месец ноември.

Тогава стана ясно, че в системата за 1 клас ще бъдат вкарани нови улици. Сред тях е бившата улица „Промишлена“, преименувана на бул. „Леон Ламуш“. Предложено бе новият булевард, както и ул. „Полковник Дрангов“, „14-ти полк“ и „5-и октомври“ да са към районите на VIII СУ, IX ОУ и XI ОУ. Съответно бул. „Димитър Солунски“ освен към VII СУ преминава и към IV ОУ. Бяха коментирани и улици, които са прекалено дълги, и за да не бъдат фиксирани от и до номера, също се преразпределят спрямо адреса/близостта до съответното училище. Пример за това е бул. „Св.св. Кирил и Методий“, чийто последни адреси стигат до сградата на РЗИ или в непосредствена близост до II ОУ. Затова идеята е главната пътна артерия наред към VII СУ и III ОУ да бъде включена и към II ОУ.

Интересен е случаят и с ул. „Зора“. Тя се намира на пътя за Бачиново и досега не е „била част от картата“. Сега обаче в новоизградена кооперация до Горското са се появили бъдещи първокласници. Предложението бе „Зора“ да стане част от районите на СУИЧЕ, V СУ и II ОУ. Съответно площадите „Георги Измирлиев“, „Гоце Делчев“, „Мите Марков“, „Македония“ и „Христо Ботев“ да към към II ОУ, III ОУ, V СУ и СУИЧЕ. Причината е, че макар на посочените места да не живеят много хора, то има много работещи родители на кандидат-първолаци. Зам. кметът акцентира и че намерението е подобен анализ и преглед на улиците да се прави всяка година. „Това ни помага да се уверим, че системата ще отговаря максимално на очакванията на родителите, както и на организацията на процесите в училищата и в общинска администрация“, изтъкна Б. Шалявска.

Изключително важна бе и темата за разпределението на ромските деца. По предварителна информация на прием в 1 клас подлежат 66 бъдещи ученици от социално уязвимите групи. По отношение на това зам. кметът поясни на срещата, че предстои работа на терен и бройката трябва да бъде засечена чрез детските градини. „Ще изпратим медиаторите да започнат работа много по-рано, за да може да се координира този процес по-гладко. Поех като ангажимент предварително да ви споделим първоначалните желания на децата и родителите къде да бъдат записани първокласниците от ромската махала, като стремежът на медиаторите е да бъдат насочени и разпределени максимално балансирано по училищата“, каза на директорите зам. кметът. В разговор с репортер на „Струма“ Шалявска коментира, че актуализациите са приети от Общинския съвет и след заповедта на кмета М. Байкушев системата ще бъде обявена на страницата на общината с всички промени и графика на дейностите.

Междувременно в първия работен ден от новата година началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов издаде заповед за приема в 1 клас, в нея са посочени и сроковете за реализирането на заложените конкретни дейности.

В срок до 31 януари от всяко училище трябва да изискат от съответната община списъците на децата, които следва да постъпят в 1 клас. В случаите, когато броят на местата в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата в дадения прилежащ район, директорът е задължен да информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици. Информацията се изпраща до 20 февруари и трябва да включва доказателства за наличие на необходимата материално-техническа база, обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд и възможност за осигуряване на целодневна за учениците от 1 до 7 клас. До 27 февруари директорът на училището трябва да представи на педагогическия съвет (ПС) проекта на училищен план-прием относно приемането на ученици в І клас, като следва да се определи и приемът, и графикът на дейностите по приема, необходимите документи, както и сроковете за класиране, при спазване на изискванията на нормативните актове и недопускане на дискриминация. За населените места с повече от едно училище критериите и графикът на дейностите трябва да съответстват на разработената от общината система за прием, в която водещи са близостта на училището до постоянния/настоящ адрес на детето. Когато това води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, то децата може да се насочат за записване в 1 клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места. Подаването на заявления, класирането, записването на първолаците е от 31 май до 26 юни /срок, в който децата са получили удостоверение за завършена подготвителна група/. След тази дата записване се извършва в училището само при наличие на свободни места за достигане на максималния брой от 22 деца в паралелка.

Съответно до 30 юни от училищата трябва да публикуват на видно място информация за записаните ученици по паралелки.

В заповедта е подчертано и че при неспазване на разпоредбите, нарушения в графика на дейности, срокове, критерии за класиране… на директорите ще се търси дисциплинарна отговорност.

Големият въпрос е дали и кое или пък кои училища ще пристъпят към обявяване на допълнителни паралелки, още повече че това е пряко свързано и зависи от параметрите на материалната база, физическата среда, капацитета на образователните институции.

