Началото на 2026 г. носи професионален растеж за Овен и Телец, Лъвът слага ред в професионалните и личните контакти, нов имидж за Козирог

ОВЕН

Януари 2026 за Овните е месец, насочен силно към професионалната сфера, общественото присъствие и поставянето на целите за бъдещето. Първата половина на месеца е по-интензивна, динамична и изискваща активност, докато след 20-24 януари фокусът плавно се измества към социалната среда, приятелствата, екипната работа и връзките с единомишленици.

Венера, Слънцето, Марс и Меркурий в Козирог ви носят мощен импулс за растеж в професионален план. Това е чудесно време да се покажете в най-добрата си светлина, да търсите признание или повишение, да поемете нови отговорности, да подобрите отношенията с началници и авторитети.

Марс в Козирог до 23 януари ви дава енергия, но и склонност да действате импулсивно. Не влизайте в конфликти на работното място.

Пълнолунието в Рак на 3 януари осветлява теми, свързани с дома, семейството и вътрешно емоционално равновесие. Можете да вземете решение за промяна вкъщи или да приключите с дълго отлаган въпрос. Емоциите ще бъдат по-силни, но ви дават яснота какво ви носи истинско чувство за сигурност.

Новолунието в Козирог на 18 януари е ключов момент: ще поставите нови професионални цели, ще стартирате проект или ще получите нов шанс за израстване. Това е едно от най-силните новолуния за вас през годината – то символизира момент, в който можете да намерите нова посока или да направите стратегически ход напред.

От 18 януари с Венера във Водолей любовният живот става по-лек и приятен. Можете да срещнете някого чрез общи приятели или да възстановите стара връзка. Ако вече имате такава, партньорът ви може да бъде вас съмишленик, а не само спътник.

След 21 януари Слънцето и Меркурий навлизат във Водолей, а след 24 януари и Марс ще ги последва. Тук вниманието ви се насочва от индивидуалните постижения към групи и социални кръгове, общи проекти, работа в екип, взаимодействия с хора, които споделят вашите цели. Ще чувствате подем и желание за колективни действия. Възможно е да се включите в общност или да се появи нова идея за бъдещето. Марс ще ви дава силна мотивация за реализация на мечти и планове, но също може да провокира напрежение с приятели – канализирай енергията конструктивно.

Финансите ви през януари са стабилни, но свързани с професионални резултати. Новолунието на 18 януари дава шанс за дългосрочно увеличаване на доходите, особено ако предприемете нов бизнес ход или ако поемете по-отговорна роля.

Използвай първата половина на януари, за да изграждате престиж и да се утвърждавате професионално. Във втората половина отворете пространство за екипна работа, социални контакти и нови идеи – бъдещето ви може да се роди именно там.

ТЕЛЕЦ

Януари започва с акцент върху обучение, пътувания, разширяване на мирогледа и вдъхновение. Постепенно, след 20-24 януари, фокусът преминава към кариерата, професионалното развитие и общественото ви положение. Това е месец, който ви изважда от рутината и ви подготвя за по-сериозни стъпки нагоре.

Венера, Слънцето, Марс и Меркурий в Козирог правят началото на януари време на планове за пътувания или реални пътувания, обучение, курсове, изпити, преподаване, разширяване на знанията и хоризонтите, философско вдъхновение и нови виждания за бъдещето. Това е период, в който можете да почувствате силно желание да излезете от своите рамки – да започнете ново образование, да смените гледна точка или да потърсите духовна и интелектуална свобода.

По време на пълнолунието в Рак на 3 януари може да приключите с важен договор, да вземете решение относно обучение или да довършите проект. Емоционалността в разговорите ще бъде по-висока.

Първата половина на месеца любовта може да бъде свързана с пътуване, далечна връзка или човек, от когото научавате нещо важно. След 18 януари с Венера във Водолей любовният ви живот може да се преплете с работа – среща чрез професионална среда или привличане към човек с престиж и авторитет.

Новолуние в Козирог на 18 януари поставя нов цикъл, свързан с образование, изследвания, пътувания, международни контакти, духовни и философски направления. Това е чудесно време да започнете нов курс, да планирате пътуване в чужбина или да си поставите по-амбициозна интелектуална цел.

На 18 януари Венера преминава във Водолей, което ще се отрази благоприятно на професионалната сфера – началници и влиятелни личности започват да гледат по-благосклонно на вас, а репутацията ви расте.

Марс в Козирог до 23 януари дава енергия за действие, но и може да ви направи нетърпеливи, особено ако не получавате нужната информация или развитие. Канализирайте тази енергия в учене или приключения.

След 21 януари Слънцето и Меркурий влизат във Водолей, а на 24 януари и Марс ги последва. Това превключване на енергията означава засилен фокус върху кариера и професионални цели; желание да се докажете, активен период с много ангажименти, възможност да бъдете забелязани от влиятелни личности.

Марс във Водолей след 24 януари дава мощен импулс, но и риск от конфликти с авторитети, ако сте твърде агресивни. Проявете увереност, но запазете дипломатичност.

Финансите се развиват стабилно през януари, но през втората половина на месеца може да се отворят нови възможности за печалба чрез кариера, повишение или нови професионални ангажименти.

Използвайте началото на януари, за да разширите хоризонтите си, да учите и да търсите вдъхновение. След 20-24 януари приложете новите знания.

БЛИЗНАЦИ

Януари започва дълбоко, интензивно и трансформиращо за Близнаците. Първата половина на месеца засяга вътрешни процеси, интимност, общи ресурси, психология и финансови теми, които изискват внимание и яснота. След 20-24 януари енергията рязко се променя – става по-ефирна, оптимистична и насочена към пътувания, обучение и разширяване на хоризонтите.

Венера, Слънцето, Марс и Меркурий в Козирог поставят фокус върху общите финанси (кредити, заеми, инвестиции, наследства), психологическа трансформация, интимност и дълбоки връзки,освобождаване от стари страхове и блокажи, важни лични или финансови решения. Това е време, в което може да излезе наяве скрито желание, истина или информация, която променя начина, по който гледате на ресурси и взаимоотношения.

Пълнолуние в Рак на 3 януари осветлява личните ви финанси, самочувствието и ценностната система. Може да приключите или довършите важна финансова тема, да получите плащане или да осъзнаете какво наистина носи стабилност в живота ви. Това е момент, в който трябва да откриете баланс между вашите ресурси и ресурсите, които споделяте с другите.

В първата половина на месеца любовните отношения са по-интензивни, страстни, понякога драматични. Желанието за близост и дълбоко свързване е много силно. След 18 януари с Венера във Водолей любовта става по-ведра, романтична и вдъхновяваща – възможна е среща с човек отдалеч, от различна култура или чрез учене/пътуване. Ако сте във връзка, динамиката става по-лека и оптимистична.

Новолунието на 18 януари отваря нов цикъл в областта на финансовите ангажименти, интимните отношения, психологическото изцеление и дълбоко вътрешно преобразяване. Може да започнете нов финансов проект, да направите дългосрочна инвестиция или да вземете решение, което променя динамиката на близките ви отношения.

Марс в Козирог до 23 януари може да извади силни емоции, ревност, страст или необходимост от борба за контрол. Добре е да бъдете внимателни в общите финансови ангажименти.

След 21 януари Слънцето и Меркурий навлизат във Водолей, а на 24 януари Марс също се присъединява към тях. Това носи желание за пътуване или откриване на нови пътища, силен стремеж към знание, обучение, курсове, по-широка, философска гледна точка към проблемите, оптимизъм и чувство, че „сякаш нещо се отключва“.

Марс във Водолей от 24 януари иска да разшири границите ви – буквално и метафорично. Подтиква към действие, смелост и нови приключения. Но може да ви направи по-разсеяни или да създаде напрежение в спорове за идеи и убеждения.

Януари е важен месец за вашите финанси. Пълнолунието на 3 януари и новолунието на 18 януари активират финансовата ос във вашия хороскоп и въпросите за собствените доходи, споделените ресурси, големите разходи или промени.

След 20 януари финансовият стрес намалява. През януари трябва да си позволите да се освободите от старите блокажи и да извършите вътрешна промяна. Втората половина на месеца ще ви възнагради с ново вдъхновение, знания и усещане за свобода.

РАК

Януари 2026 поставя силен фокус върху отношенията и партньорствата. Първата половина на месеца е изцяло посветена на баланса и хармонията в личните и професионалните връзки, докато след 20-24 януари темата се задълбочава и преминава към интимност, доверие, общи ресурси и вътрешна трансформация.

Венера, Слънцето, Марс и Меркурий в Козирог правят началото на годината социална, активна и ориентирана към партньорствата. Това е период на подобряване или обновяване на връзките, по-добра комуникация с партньор, създаване на нови съюзи или укрепване на вече съществуващи, силно желание за хармония и разбирателство, възможни важни решения в любовта или работните партньорства.

На 18 януари Венера преминава във Водолей, омекотявайки връзките, но и задълбочавайки ги. Започва период на по-интимен контакт, доверие, емоционална близост и желание за по-дълбоки разговори.

Марс в Козирог до 23 януари носи страст и динамика, но и изостряна чувствителност към несправедливост.

След 21 януари Слънцето и Меркурий навлизат във Водолей, а на 24 януари ги последва и Марс. Това активира теми за финансите, които споделяте с други (партньор, институции, семейство), психологически процеси, емоционална дълбочина и вътрешни прозрения, необходимост да се изправите пред страхове или нерешени въпроси, по-силна интимност и готовност да разкриете истинските си чувства.

Марс във Водолей от 24 януари засилва страстта, но и може да вдигне напрежението около общи ресурси. Добре е да подхождате внимателно в разговори за пари или споделени отговорности.

Любовта е централна тема през целия месец. В периода 1-17 януари ще се радвате на хармония, романтика, подобряване на отношенията, възможност за нов ангажимент. От 18 януари нататък ще има по-дълбока близост, интимност и важни емоционални решения. След 24 януари ви очаква страст, интензивност, по-силни желания, но и нужда от баланс, за да не прераснат в ревност или излишно напрежение.

Финансите стават важна тема във втората половина на месеца. Възможно е да вземете решения относно кредити, плащания или общ бюджет, да направите инвестиции или реорганизация на ресурси.

Започнете месеца с отворено сърце към партньорствата. Това е време да градите отношенията си не само на хармония, но и на истинска взаимност.

ЛЪВ

Януари започва практично и работно – фокусът е върху здравето, ежедневните задачи, подредбата на живота и служебните ангажименти. След 20-24 януари светлината се прехвърля към партньорствата . както лични, така и професионални. Месецът е разделен ясно на две: първата половина е за организация и полезни навици, втората – за връзки и съюзи.

Венера, Слънцето, Марс и Меркурий в Козирог правят началото на януари силно ориентирано към работа, задачи, рутинни процеси, оптимизация на графика, здравето, храненето и физическата форма. Това е период, в който можете да подобрите дисциплината си и да се захванете с ангажименти, които изискват концентрация.

Пълнолуние в Рак на 3 януари активира вътрешния свят, подсъзнанието, теми от миналото и духовни процеси. Възможно е да осъзнаете нещо дълго потискано, да затворите стар цикъл, да се освободите от емоционална тежест, да изпитате нужда от почивка или изолация за презареждане. Интуицията ви е силна – слушайте вътрешния си глас.

Новолуние в Козирог на 18 януари е идеално за започване на нов работен проект, установяване на по-здравословен режим, подобряване на физическата форма, смяна на методите на работа, създаване на нови навици. Всичко започнато в този период има потенциал да донесе стабилност през следващите месеци.

На 18 януари Венера влиза във Водолей, внасяйки хармония в отношенията и правейки ви по-отворени към партньорства.

Марс в Козирог до 23 януари дава много енергия, но и риск от натоварване или работа под напрежение. Добре е да следите сигналите на тялото – Лъвовете често прегарят, когато се отдадат прекалено силно.

След 21 януари Слънцето и Меркурий влизат във Водолей, а на 24 януари и Марс се присъединява. Енергията се променя осезаемо – от работа към връзки. Тук се активират теми като партньорства (лични и бизнес), важни разговори „лице в лице“, договаряне, балансиране, сътрудничество, поемане на отговорност във взаимоотношенията.

Марс от 24 януари носи страст и решителност, но и възможност за конфликти, ако в отношенията има нещо недоизказано. Важно е да поддържате открит, честен и дипломатичен тон.

През януари финансите ви остават стабилни и обвързани с работата. Може да има повече дребни разходи в началото на месеца, свързани с ежедневието или здравето, но големи финансови промени не се очакват.

Подредете живота си в началото на януари, а след това ще имате силата, фокуса и емоционалната яснота да се посветите на отношенията и да изградите по-хармоничен, стабилен съюз в края на месеца.

ДЕВА

Януари за вас, Девите, е динамичен и разделен на два ясно различими периода. Първата половина на месеца е креативна, романтична, по-лека и вдъхновяваща – с фокус върху забавленията, любовта и личните проекти. След 20-24 януари енергията става по-практична и работна – насочена към здраве, ежедневие, навици и служебни задачи.

Слънце, Венера, Марс и Меркурий в Козирог прави началото на месеца почти „озарено“ за вас – вдъхновение, идеи, мотивация и желание да творите или да се радвате на живота. Активирани са теми като любов и романтично привличане, флирт, искри, срещи, творчество, хобита, изява на таланти, радост от деца или занимания, свързани с тях, силна жизнена енергия и креативност.

Пълнолуние в Рак на 3 януари поставя фокус върху приятелства и социални кръгове, бъдещи цели и планове, общности, групи и колективни проекти. Възможно е да приключи някакво участие в група или екип, да получите подкрепа от приятел, да вземете решение, свързано с бъдещата си посока, да осъзнаете кой стои зад вас и кой – не.

Новолуние в Козирог на 18 януари е силно за Девите, защото поставя начало на нов творчески проект, нов любовен цикъл, нов етап, свързан с деца или родителство, хоби или занимание, в което да вложите сърце. Венера преминава във Водолей на същия ден, което внася хармония и лекота в ежедневните задачи и отношенията на работното място.

Марс в Козирог до 23 януари ви дава смелост да се заявите по-силно, особено ако развивате творчески проект или искате да покажете уменията си.

Слънце и Меркурий във Водолей от 21 януари е време за подредба, организация и фокус върху здравето. Започва по-структуриран и продуктивен период, който включва подобряване на режима и навиците, оптимизация на работа и график, корекции в хранене, тренировки и самодисциплина, комуникация и решения, свързани със служебните процеси.

След 21 януари темата се измества към ежедневието. Може да изграждате по-практични основи с партньора или да започнете романс с човек от средата ви или работата.

Марс във Водолей от 24 януари дава силен работен импулс и желание да свършите всичко бързо и качествено. Но носи и предупреждение: внимавай с пренатоварване, стрес и прегаряне.

Финансите не са централна тема този месец. Очаква се стабилност, но и възможност за по-дребни разходи за удоволствия в началото на месеца. Към края на месеца ще се прояви практичност и по-стриктно управление на бюджета.

Позволете си радост и творчество през първата половина на януари. Въоръжете се с дисциплина и фокус през втората. Януари 2026 е период, в който намирате баланс между сърцето и разума.

ВЕЗНИ

Месецът започва по-интровертно, дълбоко и семейно ориентирано. Темите за дома, сигурността, емоциите и отношения с близките са на фокус до третата седмица на януари.

Първата половина на месеца поставя акцент върху отношения с родители и семейство, работа по дома – ремонти, размествания, уют, нужда от емоционална стабилност и спокойствие, завършване на лични цикли, връщане към минали ситуации или хора.

Пълнолунието в Рак на 3 януари осветлява теми, свързани с кариера и обществен имидж, авторитетни фигури, професионално признание или промяна. Възможно е да приключите проект или професионален ангажимент или да разберете кой път в кариерата е правилният за вас.

До 17 януари Венера носи хармония в дома, приятни моменти с близките, подобряване на атмосферата и желание да вложите любов в личното пространство. Въпреки това Марс в Козирог може да създава напрежение в семейството – малки конфликти, спорове за граници или решения. Но също така ви дава огромна енергия да подредите живота си.

Новолунието в Козирог отваря нов цикъл, свързан с дом, местоживеене, семейство, ново начало в личния живот, ново усещане за емоционална сигурност, промени в дома или дори преместване. Това е момент да поставите здрава основа за следващите месеци.

След 20-24 януари енергията рязко се сменя – животът става по-приятен, лек, творчески, романтичен и вдъхновяващ.

Втората половина на месеца е истински подарък – ярка, вдъхновена и пълна с жизнена енергия. Активират се теми като любов и романтика, флирт, творчество, хобита, изкуства, забавление и радост, време с деца или занимания, свързани с тях.

Венера във Водолей от 18 януари носи късмет в любовта и артистично вдъхновение. Слънцето подчертава радостта от живота. Меркурий носи приятни разговори, флирт и свежи идеи. Марс в края на месеца усилва страстта, смелостта и желанието за приключения. Много Везни ще преживеят нов романтичен подем.

Подредете вътрешния си свят и дома си в първата половина на януари. Отворете сърцето си за радост, творчество и любов през втората. Това е месец, който започва тихо, но завършва блестящо.

СКОРПИОН

Месецът започва динамично, комуникативно и активно – пътувания, разговори, идеи и учене са на фокус до третата седмица на януари. Начало на месеца ускорява всичко около вас. Очакват ви множество разговори, кратки пътувания, размествания, работа с документи, обучения, курсове, нови идеи и бързи решения, активно общуване с роднини, братя/сестри.

Пълнолунието в Рак на 3 януари осветява теми, свързани с пътувания в чужбина, образование, юридически и институционални въпроси. Възможно е да приключи важен образователен проект, да се вземе решение относно пътуване, да завършите курс/обучение, да получите яснота по голям въпрос. Емоциите ще бъдат силни, но водят до духовно израстване.

Венера до 17 януари подсилва приятелските контакти и прави общуването хармонично и леко. Възможни са флирт, сладки разговори или дори онлайн романтично запознанство.

Марс до 23 януари дава силна енергия, но и риск от изнервяне, спорове, импулсивни реакции. Добре е да внимавате как говорите и шофирате.

Меркурий до 20 януари подчертава бързия ум, отличната концентрация и добрите идеи. Това е чудесно време за учене или писане.

Новолунието в Козирог на 18 януари стартира чисто нов цикъл, свързан с комуникации и нови идеи, писане, обучение, информация, кратки пътувания, важни решения, нови контакти или полезни познанства Това е момент да поставите начало на нещо, което изисква яснота, фокус и интелектуална активност.

След 20-24 януари енергията се променя – навлизате в по-спокоен период, в който основен фокус става вашият вътрешен свят и отношенията с близките.

Втората половина на месеца насочва вниманието навътре, към грижа за дома, подредба, ремонти, нужда от спокойствие и уединение, повече време със семейството, работа от вкъщи или важни решения за жилище.

Венера във Водолей омекотява отношенията в семейството и носи уютна атмосфера. Меркурий помага да се изяснят стари въпроси. Марс от 24 януари може да внесе енергия за промени в дома, но понякога и напрежение – добре е да канализирате енергията чрез действие, не спор.

Финансово няма да имате големи сътресения през януари.

Използвайте първата част на януари, за да общувате и учите. Потърсете вътрешно спокойствие и подредете личния си свят през втората част.

СТРЕЛЕЦ

Януари започва прагматично. Първата половина на месеца е концентрирана върху доходи и разходи, финансово планиране, лична сигурност, усещането за собствена стойност, материални цели и практични решения.

Около периода на пълнолунието на 3 януари е възможно да приключите финансов ангажимент или да вземете важно решение относно споделени ресурси.

До 17 януари Венера носи възможности за допълнителни приходи. Може да си позволите малки удоволствия, но без крайности.

Новолунието на 18 януари поставя ново начало, свързано с нов източник на доход, по-стабилна финансова стратегия, промяна в отношението към парите, изграждане на дългосрочна сигурност. На същата дата Венера преминава във Водолей, което раздвижва контактите, разговорите и носи повече лекота и удоволствие в общуването.

Втората половина на месеца е значително по-динамична. Очакват ви повече срещи, разговори, нови контакти, кратки пътувания, обучение, курсове, работа с документи и договори, нови идеи и планове.

Марс в Козирог дава бързина, смелост и инициативност, но може да доведе до прибързани думи или спорове. Подбирайте внимателно тона си. До 23 януари Марс ви мотивира да действате активно за увеличаване на доходите, но и предупреждава срещу импулсивни харчове или финансови спорове. Меркурий подпомага преговори, сделки и разумни финансови решения.

Финансите са водеща тема през целия месец, особено в началото. В края на януари на работа ще водите по-интензивна комуникация.

КОЗИРОГ

Януари е изключително важен месец за вас – момент на ново начало и силно заявяване на идентичността ви. До средата на месеца вие ще бъдете във фокуса на събитията, изпълнени с енергия, харизма и решителност. След 20-24 януари вниманието се измества към финансовата стабилност, материалната сигурност и постигане на реални резултати от вашите усилия.

Началото на годината ви поставя в центъра на събитията. Желаете да поемете инициатива. Може да изненадате околните с нов имидж или нова нагласа. Ще получите повече внимание. Ясно ще изразявате мнения и желания.

Пълнолунието на 3 януари може да ви накара да вземете важно решение за връзка, да приключите партньорство, да осъзнаете нуждата от баланс между личните нужди и тези на партньора. Емоциите са силни, но носят яснота.

Венера в Козирог до 17 януари усилва чара ви и прави контактите по-приятни. Хората ви възприемат позитивно. Марс в Козирог до 23 януари ви дава силна воля и устрем, но и риск от избухливост. Добре е да насочвате енергията към действие, не към конфликти. Меркурий подпомага ясната комуникация и вземането на важни решения.

Новолунието в Козирог на 18 януари е най-силният момент за вас през месеца. То бележи начало на изцяло нов личен цикъл, поставяне на нови цели, обновяване на визията, ролята или самовъзприятието ви. Всичко, което започнете сега, има потенциал за дългосрочен растеж. Поставете целите си ясно около новолунието на 18 януари, а след това се съсредоточете върху стабилното им реализиране. На същата дата Венера преминава във Водолей, насочвайки вниманието към материалната сфера.

Втората половина на месеца е посветена на доходи и финансово планиране, изграждане на стабилност, превръщане на идеите в реални резултати, осъзнаване на собствената стойност.

Марс във Водолей от 24 януари ви дава мотивация да увеличите доходите си, но и предупреждава срещу прибързани харчове или финансови спорове. Започнете годината смело и осъзнато – това е вашият личен нов старт.

ВОДОЛЕЙ

Първата половина на месеца е период на приключване, вътрешна настройка и емоционално изчистване. След 20-24 януари настъпва рязка смяна на енергията – излизате на светло, ставате по-уверени, активни и готови за нов личен цикъл.

Началото на месеца изисква забавяне на темпото и обръщане навътре, имате нужда от почивка и уединение, да приключите стари ангажименти, да се освободите от емоционалния или психически товар.

Пълнолунието на 3 януари осветлява теми, свързани с работа и служебни задължения, здраве и физическо състояние,ежедневни навици, баланс между грижа за себе си и отговорности. Възможно е да приключите служебен проект или да осъзнаете нуждата от промяна в режима си. Слушайте сигналите на тялото си.

До 17 януари Венера носи фини емоции, тайни симпатии или желание за любов, която не е на показ. Възможни са носталгични чувства или връщане към минала връзка.

Новолунието на 18 е ключово за вътрешното ви състояние. То поставя начало на нов цикъл на духовно изчистване, пускане на стари страхове, приключване на кармични уроци, подготовка за нов личен старт. На същата дата Венера преминава във Водолей, започвайки постепенно да ви изкарва от уединението.

До 23 януари Марс може да извади скрито напрежения или умора – важно е да не потискате гнева, а да го трансформирате чрез почивка, творчество или спорт с умерено натоварване. Марс дава мощен тласък, но внимавайте с импулсивността и нетърпението. Меркурий подпомага вътрешния анализ и осъзнаване.

Началото на месеца е по-подходящо за планиране и довършване, отколкото за нов старт.

След 21 януари се отварят нови възможности – идеи, проекти и инициативи. Новият ви цикъл започва именно в края на месеца.

РИБИ

Месецът носи баланс между общуване, приятелства и нуждата от уединение и презареждане. Първата половина на месец януари е ориентирана към хората около вас. Ще имате активни социални контакти, ще участвате в групови проекти, може да поставитедългосрочни цели, да получите вдъхновение за бъдещи планове.

Около пълнолунието на 3 януари е вероятно да вземете решение, свързано с любовта или творчески проект.

Венера до 17 януари носи хармония в приятелствата и възможност любовта да се появи чрез общ кръг или онлайн среда.

Новолунието на 18-и поставя начало на нов цикъл, свързан с приятелства, нови групи или общности, дългосрочните ви планове, по-реалистичен поглед към мечтите ви. На същата дата Венера преминава във Водолей, започвайки по-тих и интимен период в емоционален план.

Марс до 23 януари активира действията в екип, но може да донесе и напрежение, ако целите не съвпадат напълно. Меркурий улеснява общуването и обмена на идеи.

Краят на месеца може да донесе умора или вътрешно напрежение – важно е да не се претоварвате и да избягвате конфликти. След 21 януари е добре да завършите започнатото и да се подготвите за нов старт през февруари.

Използвайте първата половина на януари, за да създадете връзки и да начертаете мечтите си. В края на месеца послушайте интуицията си и си позволете почивка – скоро започва вашият личен нов цикъл.