Начело с П. Михтарски орлетата спряха братлетата, Ст. Костов: В „Пирин“ богат няма да станеш, но можеш да се покажеш

Ветеранът Н. Бодуров: Липсва ни футболната интелигентност, условието ми да остана е свързано с избора на определен треньор

Орлетата спряха вчера втората най-силна атака в лигата и поделиха с 0:0 точките с високолетящия „Фратрия“ пред пустите трибуни на ст. „Христо Ботев“. Обстановката в лагера на домакините обобщиха образно двама от ветераните в отбора. „В „Пирин“ богат няма да станеш, но можеш да се покажеш“, посъветва младите си съотборници контузеният таран Станислав Костов, визирайки финансовата неизвестност пред отбора. „Липсва ни футболната интелигентност. Условието ми да остана зависи само от избора на определен треньор“, отсече 39-годишният железен защитник Николай Бодуров.

Преди мача Ст. Костов отправи култова реплика към младоците в зелено-бяло



Представянето на подопечните си пък похвали техният вр.и.д. наставник Петър Михтарски. Точката е добре за нас. Доволен съм от желанието на момчетата и мъжката битка, която дадоха срещу един от водещите състави в групата. До последно гонихме победата, но ни куцат умението и нюхът към гола, както и последният извеждащ пас, върху което трябва да работим“, заяви легендата на благоевградския футбол, който заложи на схема с трима централни бранители, връщайки в ядрото на защитата Никола Бандев. По десния фланг като халф бек действаше номиналното крило Запро Динев, който същевременно бе и сред най-активните в предни позиции. Младият Божидар Малинов започна в стартовите 11 вместо титуляря при победната визита в Севлиево Илиян Костов, а няколко игрови минути в края получи юношата Ивайло Иванов, който в добавеното време с впечатляващо самочувствие финтира двама противникови играчи и отвори коридор за удар на свой съотборник, който не успя да порази целта. В позиционното първо полувреме двата тима стигнаха едва до три опасни ситуации пред вратите. В 33-та мин. бившето орле в състава на братлетата от морската ни столица Валентин Йосков разтърси напречната греда зад Красимир Костов. Секунди преди това Александър Близнаков бе блокиран в последния момент в пеналта на гостите, след като залъга в предверието на наказателно поле четирима противникови играчи, а в 37-та мин. голям пропуск направи Мариян Вангелов.

Най-малките фенове поддържаха ентусиазма на пустеещите трибуни



Второто полувреме тръгна с пробив на Мирослав Маринов, но за късмет на домакините шутът му попадна в мрежата от външната страна. После мачът продължи в руслото от първата част, но с наближаване края на срещата зачестиха набезите на пиринци в опит да стигнат до победата, което за жалост не се случи. В 59-та мин. Иван Брикнер влезе цинично грубо с бутонките в краката на Лазар Стойчев и домакините поискаха червен картон. Реферът Стоян Арсов обаче погали украинеца с жълт.

„ПИРИН“: Кр. Костов, Динев, Дюлгеров, Бодуров, Бандев, Б. Иванов, Л. Стойчев, Б. Малинов /90+2/, Вангелов /83-Ив. Иванов/, Близнаков, Ивов.

„ФРАТРИЯ“: Мостовей, Ал. Ангелов, Цветков, Садетинов, Митев /76-Кадир/, Брикнер /61-Мак. Маринов/, Исуф /87-Ибрям/, Руменов, Йосков /61-Дривентак/, А. Ангелов /76-Пита/, Мир. Маринов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ