НАШИ НАЦИОНАЛИ В ГЪРЦИЯ! К. Десподов вкара гол и направи асистенция със сълзи в очите в най-тъжната вечер на „Тумба“

Кресналията Кирил Десподов вкара гол и направи асистенция със сълзи в очите за категоричния успех на ПАОК с 4:1 над „Пансерайкос“ в най-тъжната вечер на „Тумба“, въпреки че солунчани се доближиха на точка от върха в класирането на гръцката суперлига и с мач по-малко от лидера АЕК. Камерите се фокусираха върху просълзеното лице на капитана на националната селекция на България, когато хилядите фенове по трибуните запалиха факли в памет на седемте загинали техни събратя в Румъния на път за двубоя от Лига Европа срещу „Лион“. Стадионът „пламна“ точно в 27.01 минута, символизираща деня, в който се случи трагичната катастрофа. Привържениците разпънаха плакати и транспаранти, а играчите на двата отбора излязоха със специални тениски с надпис: „Безсмъртни, 27.01.2026 г.“ и преди първия съдийски сигнал поднесоха венци и цветя на специално обособено място пред сектора с ултраси на двуглавите орли. К. Десподов беше в титулярния състав и имаше основен принос за ранния комфортен аванс на домакините. Крилото подаде паса за попадението на Йеремеев в 5-та мин., а след още три шведът му върна жеста със задължаващо центриране, за да удвои разликата и впоследствие да бъде избран за играч на мача. Другите голове за победителите в тъжната вечер бяха дело на Пелкас и Воляко съответно в 19-та и 26-та мин., за аутсайдера от Серес почетно се разписа в 12-та мин. бразилецът Волней.

Другите двама наши национали в елита на Гърция претърпяха разочарование през уикенда. „Кифисия“ на Алекс Петков допусна тежко поражение с 0:3 при визитата си на „Панатинайкос“. Родният защитник започна на пейката, но още в 11-та мин. се наложи да влезе на смяна вместо контузилия се Якуб Покорни. Задържа се на терена обаче по-малко от час, след като си изкара два жълти картона и в 63-та мин. остави своите с човек по-малко. Точни за гранда, воден от Рафа Бенитес, бяха Андрюс Тете /21/, Карол Швидерски /83/ и Винсенте Таборда /85/. ПАОК обаче е едва пети в таблицата, на 14 пункта от топ 3.

В дербито на кръга АЕК и „Олимпиакос“ завършиха 1:1. Българското попълнение на домакините тази зима Мартин Георгиев обаче не се отлепи от скамейката. Отборът му изведе напред резервата Барнабаш Варга в 59-та мин. Гостите се добраха до хикса в 16-та мин. на добавеното време, когато иранският таран Мехди Тареми реализира от дузпа. След равенството АЕК оглавява подреждането с 45 т., следван от ПАОК с 44, „Олимпиакос“ с 43 и „Левадиакос“ с 38.

СТОЙЧО СТОИЦОВ