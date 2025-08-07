На АМ „Струма“ от Перник до Благоевград няма къде да отидеш по нужда

Нови бензиностанции, както и нови търговски обекти и паркинги, ще се строят при АМ „Струма“ на територията на трите области – Софийска, Пернишка и Кюстендилска, съобщиха за БНР от Агенция „Пътна инфраструктура“. Водачи коментират, че по аутобана бензиностанциите не са много, а в участъка от Радомир до Благоевград не е изградена нито една.

При 21-и км на магистралата в платното за Кулата се предвижда изграждане на бензиностанция и на търговски крайпътен комплекс в платното за София.

При 38-и км в двете посоки се планира изграждане на комплекс с бензиностанция, мотел, паркинг и заведения.

За 41-и км има подадено заявление за построяване на паркинг за тежкотоварни автомобили в двете платна, съобщават от АПИ.

Предвижда се изграждане на бензиностанции и при 64-и км в посока Кулата, на територията на Кюстендилска област, и при 82-и км в посока София.

Коментира се и това, че при ЛОТ-1 и ЛОТ-2 на магистралата, пуснати съответно през 2013-а и 2015 год., няма нито едно крайпътно заведение с WC.

Няма тоалетни и на отбивките и площадките за спиране и за отдих. Така е по направлението от Студена Пернишко до Благоевград. в двете посоки. Един пропуск, който следва да бъде поправен.





