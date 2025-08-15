На АМ „Струма“! Парчета от спукана гума на камион повредиха няколко автомобила, шофьорът – дрогиран

Пернишки пътни полицаи са задържали столичен шофьор по сигнал на преминаващи водачи. Около 20 минути преди полунощ,на автомагистрала „Струма“ в района на Перник бил спрян за проверка влекач „ДАФ“ с ремарке. Камионът с водач 53-годишен столичанин пътувал посока столицата. Малко преди това били получени сигнали от водачи на леки автомобили на тел. 112, че същият камион е със спукана гума и хвърчат парчета, които са нанесли леки повреди на няколко преминаващи коли. При изпробване на водача на ДАФ – за алкохол и наркотици е отчетен положителен резултат за амфетамин. Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка и действията по разследването продължават. Полицията е започнала бързо производство срещу него.

С 1, 60 промила алкохол в издишания въздух е управлявал лек автомобил „Хонда – Сивик“ 28-годишен мъж с постоянен адрес столицата. Той бил проверен на автомагистрала „Струма“ посока Дупница около 2, 15 ч. през нощта. Получена е информация, че малко преди това мъжът се скрап със жена си и в жилище в гр. Перник и тръгнал с автомобила. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Документирането на случая продължава.

Започнати са бързи производства срещу двамата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






