На Бабинден: Кметът Атанас Стоянов гушна първото бебе на Сандански за 2026 година, молитва за здраве в АГО

По повод Деня на родилната помощ, кметът Атанас Стоянов поздрави първото бебе на община Сандански за 2026 година.

На 2 януари в МБАЛ „Югозападна болница“ се роди Християна – първото новородено за годината в общината.

В празничния ден, в който изразяваме признателността си към всички, допринасящи за раждането на нов живот, кметът на община Сандански посрещна малката Християна и връчи специална грамота за „първо бебе“, подаръчна кутия и проходилка – символ на първите му бъдещи стъпки.

Атанас Стоянов отправи сърдечни пожелания за здраве и благополучие към семейството, за което Християна е второ дете, и пожела децата да растат здрави и обградени с много обич и грижа.

Днес в АГО – Сандански бе отслужена молитва за здраве и благослов. Съгласно дългогодишната традиция се проведе и ритуалът по поливане и измиване на ръцете на лекарите и акушерките – хората, които първи посрещат новородените в мига на тяхната първа глътка въздух.

Кметът на община Сандански Атанас Стоянов отправи поздрав към целия екип на отделението и изрази благодарност за високия професионализъм и всеотдайност, с които се грижат за бъдещето на Сандански.