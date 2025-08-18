На бобен курбан се събраха жителите на  Буново

Жители и гости на кюстендилското село Буново се събраха на курбан за здраве в чест с Голяма Богородица. Още рано сутринта миряни влязоха в местния храм „Св. Георги”, за да запалят свещичка, разказа кметският наместник на селото Атанас Александров.

Ден преди постния бобен курбан доброволци заедно със селския първенец почистиха района около местната черква.

Професионален майстор-готвач развъртя черпака Всички седнаха на една трапеза

„Между тридесет и четиридесет човека се събраха в кметството на курбан, приготвен от професионален готвач в два казана, за да продължат над половинвековна традиция и всички заедно да почетат Божията майка. Дойдоха както местни, така и хора от София от всякакви възрастови групи. От съображения за сигурност курбанът не беше в двора на черквата заради сухите треви там”, обобщи кметският наместник на селото Атанас Александров.

ГЕРГАНА ИВАНОВА





