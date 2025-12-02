НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ ЗА ГЪРЦИЯ! Гръцки фермери готвят блокада край Промахон утре

Протестиращи гръцки фермери подготвят утре блокада край Промахон, близо до българо-гръцката граница, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
Решението е обсъдено в понеделник на събрание на няколко земеделски организации, а в блокадата ще участват земеделци, животновъди и пчелари, посочва медията. Според информацията протестиращите ще се съберат около 12:00 ч. днес с трактори на пътен възел край Сидирокастро, за да блокират пътя по направление към Промахон, предаде Nova.
През последните два дни гръцки фермери блокираха участък от магистралата Атина-Солун край Лариса, който остава затворен, а вчера земеделците я блокираха с тракторите си и край Малгара в района на Солун. Затворен остава и главният път E-65 край Кардица, Северна Гърция.
По информация на гръцки медии вчера край Малгара полицията се е опитала да попречи на земеделците да достигнат до магистралата, но те са заобиколили през нивите и са успели да излязат на платното. На мястото са възникнали пререкания между водачи и протестиращи.
Според цитираните от гръцките медии данни в блокадите на различни точки на страната участват над 2500 трактора и други видове техника. Гръцките фермери са изразили също готовност „да празнуват Коледа на пътя“.
Електронното издание на в. „Катимерини“ съобщава, че се очаква протестиращи да се съберат и пред сградата на съда в Лариса в четвъртък, за да подкрепят фермери, арестувани по време на сблъсъци с полицията предходните дни.
Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.
